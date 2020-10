Virus: la Malaisie impose à nouveau des restrictions après un rebond des contaminations

Kuala Lumpur, Malaisie | AFP | lundi 12/10/2020 - La Malaisie a annoncé de nouvelles restrictions importantes lundi après une rebond des cas de contamination par le coronavirus alors que le pays d'Asie du Sud-Est avait réussi à contenir l'épidémie jusque là.



La Malaisie a imposé un confinement très strict dans tout le pays en mars après la détection de premiers foyers mais le pays a repris une activité quasi normale par la suite.



Après la détection de plusieurs centaines de cas positifs chaque jour ces dernières semaines, "le conseil national de sécurité a convenu d'imposer des restrictions pour faire baisser la courbe de contamination" , a indiqué le ministre de la Défense Ismail Sabri Yaakob.



Les restrictions seront appliquées à partir de mercredi dans la capitale Kuala Lumpur, l'Etat de Selangor voisin et la capitale administrative Putrajaya, ainsi que dans l'ensemble de l'Etat de Sabah sur l'île de Bornéo.



Les écoles et les lieux de culte seront fermés et les citoyens seront autorités à quitter leur domicile seulement pour des tâches essentielles comme pour faire les courses.



La plupart des entreprises pourront cependant continuer leur activité car le gouvernement veut protéger une économie qui a déjà du mal à se remettre du premier confinement imposé dans le pays.



Le nombre de cas positifs a flambé dans l'Etat de Sabah depuis des élections régionales le mois dernier et des observateurs ont accusé les politiciens en campagne d'être responsables de la recrudescence du virus dans le pays.



La Malaisie a enregistré quelque 16.000 cas positifs au Covid-19 et plus de 150 morts, loin des records détenus dans la région par les Philippines et l'Indonésie.