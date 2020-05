Virus: dix arrestations lors d'un rassemblement contre les restrictions en Australie

Melbourne, Australie | AFP | dimanche 09/05/2020 - Dix personnes ont été arrêtées, et un policier a été blessé dimanche lors d'une manifestation à Melbourne contre les restrictions ordonnées pour lutter contre le Covid-19, certains protestataires présentant le coronavirus comme un complot du gouvernement pour contrôler la population.



Environ 150 personnes se sont rassemblées près du Parlement de Victoria, un Etat australien qui a retardé la levée des restrictions en raison d'une flambée de nouveaux cas dans un abattoir de Melbourne.



"Battez-vous pour vos droits et vos libertés", affirmait une pancarte, tandis que certains hurlaient leur colère contre le fondateur de Microsoft, en scandant: "Arrêtez Bill Gates!"



Fano Panayides, 37 ans, a confié sa colère contre le fait que le gouvernement présente le Covid-19 comme une pandémie, en y voyant une tentative de l'exécutif pour contrôler davantage la population.



L'Australie a recensé environ 7.000 cas de contamination au nouveau coronavirus, qui a tué moins de 100 personnes. Le pays a été salué pour l'efficacité des mesures prises pour combattre l'épidémie.



Une porte-parole de la police du Victoria a fait état de 10 arrestations lors de la manifestation de dimanche, essentiellement pour des violations des règles de distanciation sociale ou dans certains cas, pour des ruptures de confinement.



"Trois des personnes arrêtées ont aussi été inculpées de l'agression d'un policier", a-t-elle précisé.



Le directeur australien de la Santé Brendan Murphy a déploré "la quantité de désinformation stupide qui circule", et notamment les commentaires faisant un lien entre le coronavirus et la technologie de la 5G.