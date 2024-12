Viols de Mazan: en attendant le verdict, retour sur les quatre mois d'un procès historique

Avignon, France | AFP | mardi 16/12/2024 - Une victime, Gisèle Pelicot, devenue icône féministe internationale, ses bourreaux, une cinquantaine de "messieurs tout le monde", qui pourraient tous finir en prison, et un débat de société sur les rapports hommes/femmes: le procès des viols de Mazan, dont le verdict est attendu jeudi, a déjà marqué l'histoire.



Hors norme par sa durée, le nombre d'accusés, mais surtout l'atrocité des faits reprochés -un mari qui drogue son épouse, pendant une décennie, pour la violer et la faire violer par des dizaines d'inconnus recrutés sur internet-, ce dossier est jugé depuis le 2 septembre devant la cour criminelle de Vaucluse, à Avignon.



"LE" geste politique: le refus du huis clos

Dès le premier jour, dans un geste éminemment politique, Gisèle Pelicot marque les esprits en refusant le huis clos, contre l'avis du parquet et de plusieurs avocats de la défense, qui refusent "un spectacle".



Pour "que la "honte change de camp", "pour que toutes les femmes victimes de viol se disent +madame Pelicot l'a fait, on peut le faire+", explique l'intéressée.



Le procès entre alors dans une autre dimension, en mondovision, avec 166 médias accrédités dont 76 étrangers. Les réseaux sociaux s'emballent, politiques, juristes et intellectuels prennent position. Ce dossier devient emblématique du fléau des violences sexuelles, de la soumission chimique ou encore de la question du consentement.



Gisèle Pelicot, la naissance d'une icône

Trois jours plus tard, Gisèle Pelicot, ses trois enfants et ses sept petits enfants renoncent officiellement à leur anonymat: Gisèle P., comme elle était encore présentée dans les médias -dont l'AFP-, devient Gisèle Pelicot. "On se souviendra de madame Pelicot, pas de monsieur. J'ai envie que mes petits-enfants n'aient pas honte de porter ce nom", explique-t-elle.



Arrivée anonyme et discrète, cachée derrière des lunettes de soleil fumées, la septuagénaire assume peu à peu son nouveau statut d'égérie féministe. Mais si "la façade est solide, l'intérieur c'est un champ de ruines", rappelle-t-elle.



Chaque jour, elle est saluée par une haie d'honneur, reçoit des bouquets de fleurs. Le public, qui se presse dans une salle annexe pour suivre les débats sur grand écran, lui dit son admiration. Elle salue d'un petit sourire ou d'un petit mot et appelle les femmes "à ne plus se taire".



Transformée en icône pop, Gisèle Pelicot voit son effigie, cheveux roux et lunettes rondes, fleurir sur les murs, en France et à l'étranger. La presse américaine salue sa coupe au carré "à la Anna Wintour", grande prêtresse de la mode.



"Héroïne pour les femmes du monde entier", selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, "héroïne féministe" pour le New York Times, Gisèle Pelicot est retenue par la BBC dans son classement des 100 femmes les plus influentes du monde.



Un "chef d'orchestre" relégué dans l'ombre

Lorsque le procès s'ouvre, Dominique Pelicot est encore le personnage central, le "chef d'orchestre" des viols sur son épouse, à leur domicile conjugal de Mazan (Vaucluse). Mais, ironiquement, celui qui explique avoir voulu "soumettre une femme insoumise" se trouve peu à peu relégué dans l'ombre de celle dont il est désormais officiellement divorcé.



Les premiers jours, l'état de santé défaillant de Dominique Pelicot fait planer un doute sur sa capacité à comparaître. Un renvoi du procès est même évoqué. Mais, après une courte hospitalisation, l'homme de 72 ans reprend sa place dans son box vitré.



D'une voix nonchalante et obséquieuse, jambes croisées, le septuagénaire livre sa vérité, chargeant ses 50 coaccusés, âgés de 27 à 74 ans: "tous savaient" que son épouse était sédatée et que donc "il s'agissait d'un viol", assène-t-il, désireux de ne pas tomber seul.



Mais il refuse de répondre aux questions gênantes et il baisse la tête quand sont diffusées ses vidéos des viols, jusqu'à se boucher les oreilles pour ne pas entendre ses propres commentaires orduriers ou les suffocations de son épouse. Quand la peine maximale de 20 années de réclusion est requise contre lui, il ne réagit pas.



Les vidéos font le procès

Fait rarissime dans les procès pour viols, des milliers de photos et vidéos prouvent le calvaire vécu par Gisèle Pelicot. Prises par son ex-mari, celui-ci les avaient minutieusement stockées et légendées. "Par sécurité", lâchera-t-il, sibyllin, à l'audience.



Grâce à ces preuves matérielles, la parole de la victime ne peut pas être mise à égalité avec celle de ses agresseurs. Mais faut-il les diffuser et autoriser la présence de la presse et du public, alors que la défense dénonce "un voyeurisme judiciaire" ?



Estimant ces images "indécentes et choquantes", le président de la cour, Roger Arata, décide d'abord de les réserver à la salle d'audience principale et à la presse. Gisèle Pelicot souhaite seulement que ses enfants ne les regardent pas.



Puis, le 20 septembre, le magistrat exclue même les médias de ces diffusions. "Il faut avoir le courage de se confronter" à la réalité du viol, rétorquent les avocats de la victime, qui auront finalement gain de cause.



Le 4 octobre, revenant donc sur sa décision, M. Arata autorise à nouveau les diffusions des images en présence du public et de la presse. Une "victoire" pour les avocats de Gisèle Pelicot, des "projections nauséabondes" selon ceux de la défense.



Un réquisitoire "pour les générations futures"

Discrets jusque-là, les deux avocats généraux frappent un grand coup fin novembre. Au bout de deux jours et demi de réquisitions, ils réclament la condamnation des 51 accusés et un total de 652 années de réclusion: entre 10 et 18 ans derrière les barreaux pour 49 d'entre eux, la peine maximale possible de 20 ans pour Dominique Pelicot.



Le futur verdict constituera "un message d'espoir aux victimes de violences sexuelles", assure Laure Chabaud, mais aussi un guide "dans l'éducation de nos fils, car c'est par l'éducation que s'impulsera le changement" pour "une prise de conscience collective, sociétale".



Pour l'accusation, ce "testament pour les générations futures" rendra "une part de son humanité volée à Gisèle Pelicot" et s'inscrira dans les pas d'une autre Gisèle, Me Halimi, l'avocate qui avait permis, au procès des viols d'Aix-en-Provence de 1978, de faire reconnaître cette agression comme un crime.



La défense sur une ligne de crête

"Avocate du Diable", "seule face au monde", Me Béatrice Zavarro a tenté, dans sa plaidoirie, de mettre en lumière "l'autre Dominique", le "bon mari, père et grand-père", dont le plongeon dans la "perversité" aurait été notamment provoqué par un viol subi à l'âge de neuf ans.



Pour les avocats des 50 coaccusés de Dominique Pelicot, la tâche était tout aussi difficile. "C'est très dur pour nous de parler car on a une partie civile qui est une icône et que toute parole est une atteinte à la femme", a résumé Me Nadia El Bouroumi.



Comme elle, une trentaine de ses confrères ont "osé le mot tabou, acquittement", dénonçant les réquisitions "à la hache" du ministère public. Refusant un verdict "pour 'l'histoire", "pour changer la société", ou que ce procès soit "celui du patriarcat et encore moins de la soumission chimique", ils ont mis en garde contre une "erreur judiciaire".



Un argument est revenu fréquemment: ces hommes ont été "manipulés", "bernés" par "le monstre", "l'ogre" Dominique Pelicot, qui leur aurait fait croire au scénario d'un couple libertin où sa femme ferait semblant de dormir. Les actes de leurs clients auraient été effectués "à contre-coeur", "par peur", "pour faire plaisir", par "erreur de jugement", voire même "par accident".



Caroline, victime "oubliée" ?

Egalement photographiée nue, endormie, à son insu, des photos diffusées sur les réseaux sociaux, Caroline, la fille du couple Pelicot, a-t-elle aussi été violée par celui qu'elle n'appelle plus que son "géniteur" ?



"Je suis la grande oubliée de ce procès", s'indigne-t-elle mi-novembre, convaincue d'avoir aussi été droguée et violée par son père, comme sa mère: "la seule différence entre elle et moi, c'est le manque de preuves", explique alors celle qui tente "de se reconstruire" en s'engageant notamment au sein de son association d'aide aux victimes de soumission chimique.



Dans un face-à-face violent, elle somme son père de "dire la vérité".



"Caroline je ne t'ai jamais rien fait", répond-il, aussitôt coupé par sa fille.



"Tu mourras dans le mensonge ! Seul, seul dans le mensonge, Dominique Pelicot !"