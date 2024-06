Vini compense les coupures des 13 et 14 juin

Tahiti le 19 juin 2024. Après les deux jours de dysfonctionnements, Onati fait des offres à ses clients jusque la fin du mois pour compenser.



Onati informe ce mercredi par communiqué de presse que tous les dysfonctionnements du réseau survenus les 13 et 14 juin 2024 et qui ont impactés 30% des abonnés internet fixe et certains abonnés au service mobile, ont été complètement résolus depuis le vendredi 14 juin 2024.



La société confirme qu’aucun lien n’a été constaté entre ces deux incidents, qui résultent de circonstances exceptionnelles. Les équipes techniques ainsi que les prestataires externes poursuivent les investigations pour déterminer les causes exactes des dysfonctionnements.



Onati tient aussi à rassurer avant l'arrivée des Jeux olympiques. "Nous avons mis en place une équipe de techniciens dédiée et des mesures de sécurité renforcées pour garantir un service continu et sécurisé. Nous travaillons, à cet effet, en étroite collaboration depuis plus d’un an avec le comité organisateur des Jeux et Orange, partenaire officiel de l'événement", explique le communiqué.



Au rayon des compensations, alors que les conditions générales d’abonnement prévoient un remboursement en cas de coupures après 5 jours de coupure totale, la société a décidé d'offrir une compensation plus avantageuse, en octroyant à l’ensemble de ses clients mobile Vini des crédits internet mobile.



- Pour les abonnés aux forfaits Vini izi plus, les offres prépayées et les offres Internet Mobile 1Go (hors Vini travel card) : 2 Go de crédit internet mobile seront offert gratuitement.



- Pour les abonnés aux autres forfaits mobiles : La totalité des crédits internet mobile habituel seront offert gratuitement (par exemple, pour les abonnés Vini Reva 150 Go, un bonus de 150 Go sera crédité). Ces bonus sont alloués à partir du mercredi 19 juin 2024 et sont valables jusqu’au dimanche 30 juin 2024.



La diffusion des bonus se fera progressivement sur l’ensemble des abonnés dans le courant de la journée du mercredi 19 juin 2024.



Aucune compensation en revanche n'a été proposée pour les abonnées fibre et cuivre qui ont été privés d'internet le matin du 13 juin.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 19 Juin 2024 à 12:26 | Lu 737 fois