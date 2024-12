Vincent Lagaf' ressuscite "Le Bigdil" à partir du 2 janvier sur RMC Story

Paris, France | AFP | mardi 10/12/2024 - "Bip bip": plus de vingt ans après la fin du "Bigdil" sur TF1, Vincent Lagaf' et son acolyte Bill l'extra-terrestre atterriront le 2 janvier à 21h10 sur RMC Story, aux manettes d'une nouvelle salve d'émissions inédites diffusées en soirée.



Allongée, la nouvelle version de ce jeu culte, qui rassemblait des millions de téléspectateurs chaque jour en avant-soirée sur la Une de 1998 à 2004, sera diffusée à un rythme hebdomadaire, entre des rediffusions et des best-of.



Pour le reste, des jeux au décor, "je retrouve le Bigdil tel que je l'ai aimé", condition "sine qua non" à une relance, a souligné Vincent Lagaf' en novembre devant la presse.



Le comédien Gilles Vautier prête toujours sa voix et ses mouvements à Bill, l'alien bleu en images de synthèse, les candidats ont toujours la possibilité d'échanger leurs gains contre une voiture ou un "cadeau à la con type botte de poireaux" caché derrière un rideau...



Même les "gafettes", les assistantes de Vincent Lagaf' en plateau, sont de retour, contrairement à ce qu'avait laissé entendre l'animateur en juin.



"Je ne sais plus si aujourd'hui il faut forcément avoir des belles filles partout", avait-il expliqué dans les colonnes de Télé-Loisirs, évoquant l'évolution de la société.



"On a trouvé deux filles qui ne sont pas que belles", qui "ont de la répartie" et une carrière en dehors de la télévision, fait-il valoir au sujet de ces deux femmes, qui ont déjà collaboré avec lui par le passé.



Reste que "le monde a changé. Et ça, je dois apprendre à faire avec", estime Vincent Lagaf', qui a dû tempérer son humour pour éviter les coupes au montage.



Finis également "la débauche de moyens", les jeux dangereux et "la gabegie de cadeaux", selon l'animateur, pour qui la crise économique se ressent toujours chez les candidats.



"Avant, tu gagnais une croisière de 10 jours à 4.000 balles, tu la rejouais, là je sens bien que les choses ont changé".



RMC Story mise gros sur "Le Bigdil", voué à devenir sa marque phare au même titre que "Top Gear" pour RMC découverte, selon Stéphane Sallé de Chou, le directeur général des deux chaînes.



En décembre 2023, RMC Story avait pu tester son potentiel lors d'un épisode anniversaire suivi par 415.000 téléspectateurs en moyenne (replay inclus).



Son retour s'inscrit dans une tendance des chaînes à surfer sur la nostalgie, à l'instar de M6, qui vient de relancer les programmes de TF1 "Le juste prix" et "Le maillon faible".