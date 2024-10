Vincent Dedienne vient “chatouiller” Tahiti

Tahiti, le 1er octobre 2024 – C'est dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles que Vincent Dedienne vient présenter son spectacle “Un soir de gala” récompensé par le Molière de l'humour en 2022. De vendredi à dimanche, il campera plusieurs personnages aussi divers que variés “qui nous font rigoler ou qui nous agacent” et qui sont représentatifs de la société actuelle.





“Irrésistible et émouvant”, “Un bijou d'humour et de poésie”, “Un spectacle à la fois sensible, drôle et touchant”, ou encore “Un one-man show au-dessus de la mêlée”. La presse nationale est unanime et dithyrambique pour saluer le spectacle de Vincent Dedienne, ce “nouveau maestro du rire français” selon le Parisien, “surdoué, à part et inclassable” pour Le Figaro. Spectacle qu'il vient présenter aux Polynésiens le week-end prochain dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles.



Comédien, auteur, metteur en scène, chroniqueur, l'artiste a plusieurs casquettes mais dit ne pas avoir de préférence. “J'ai l'impression de faire le même métier : écrire des bêtises et en dire”, nous a confié Vincent Dedienne qui reste néanmoins très attaché aux auteurs de théâtre classique dont il se nourrit. “Le théâtre est un refuge”, explique-t-il.



Mais pendant trois soirées, et pendant plus d'une heure et demie à chaque fois, c'est seul sur scène qu'il a décidé de régaler le public polynésien au travers d'une galerie de personnages qui illustrent la société d'aujourd'hui.



De “l'ordure au héros”, en passant par les “optimistes et les foutus”, tous âges et sexes confondus, tous ces personnages ont en commun “le fait qu'on ne voudrait pas partir en vacances avec eux”, sourit Vincent Dedienne qui, plus sérieusement, explique que le fil rouge qui les relie, et qui conduit à l'écriture de ce spectacle, est de raconter son “rapport à la nostalgie”. Sans vouloir être donneur de leçons en tombant dans le “c'était mieux avant”, Vincent Dedienne se sert de l'humour pour dépeindre des personnages “rendus malades par leur époque, un peu susceptibles et névrosés”. Parce-que, "si c'est drôle, on l'entend mieux".



Chouchouté par la compagnie du Caméléon qui l'a fait venir, Vincent Dedienne restera ensuite une quinzaine de jours pour découvrir la Polynésie, de la Presqu'île à Moorea, avec un petit tour en bateau du côté de Teti’aroa avant de retrouver les planches parisiennes.

Infos pratiques

Billets en vente entre 3 000 et 6 000 francs sur www.ticketpacific.pf mais aussi dans les magasins Carrefour, à Radio 1/Tiare FM ou sur place le soir des représentations. Dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles les vendredi 4 et samedi 5 (à 19h30) et dimanche 6 octobre (à 18 heures).

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 1 Octobre 2024 à 15:31 | Lu 401 fois