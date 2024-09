Vie chère: des manifestants bloquent le port de Fort-de-France

Fort-de-France, France | AFP | dimanche 01/09/2024 - Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué dimanche le port de Fort-de-France pour protester contre la "vie chère" et demander un alignement des prix alimentaires sur la métropole, a constaté un correspondant de l'AFP.



Des barricades de pneus et palettes empêchaient dimanche en fin de journée l’accès au terminal à conteneurs du port de Fort-de-France depuis 08H00 (12H00 GMT) en bloquant l'unique voie accessible aux poids lourds vers le terminal portuaire de la Pointe des Grives.



Les manifestants répondaient à l'appel du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes (RPPRAC).



"La seule satisfaction que nous aurons, c’est quand il y aura des prix abordables et respectables et qui permettent à toutes les personnes qui vivent dans les Outre-mer d'avoir un meilleur pouvoir d'achat", a déclaré à l'AFP Aude Goussard, trésorière du RPPRAC.



Depuis le 1er juillet, le collectif a adressé "une injonction" aux acteurs de la grande distribution martiniquaise, les sommant d'aligner leurs prix sur ceux pratiqués dans les commerces de métropole. Un ultimatum avait été fixé à ce 1er septembre.



"Tant qu’on nous demandera de payer une bouteille d'eau plus de 300% plus cher pour la même marque, dans la même enseigne, on continuera", a prévenu Aude Goussard.



Le rendez-vous initial avait été donné à 07H00 ce dimanche devant un centre commercial de Fort-de-France. C'est à cette occasion que les responsables du collectif ont annoncé l’arrestation de Rodrigue Petitot, surnommé Le R, président du RPPRAC, tôt ce dimanche matin.



"Les prix, c’est n’importe quoi et en plus on arrête ceux qui osent dire haut et fort ce qui ne va pas", a lancé un manifestant en colère, préférant conserver l’anonymat.



L'homme d'une trentaine d’années a été interpellé près d'un dépôt de bus où des dégradations et une tentative de vol ont été constatées par les forces de l’ordre, a indiqué une source policière. Porteur d’une cagoule lors de son arrestation, il a été placé en garde à vue, selon la même source.



Vêtus de rouge, les manifestants ont alors pris à pied la direction du port, distant d’environ 4 kilomètres.



"Il me semble légitime de la part des Martiniquaises et des Martiniquais de se mobiliser pour une cause juste qui est celle de la baisse du coût de la vie", a commenté Béatrice Bellay, députée et secrétaire générale de la Fédération socialiste de Martinique, présente devant le port de Fort-de-France.



Selon une étude de l’Insee en 2022, les prix alimentaires étaient 40% plus élevés en Martinique que dans l'Hexagone.