Victoire partagée de Covillon et Schmit aux Foulées Vaimato

Tahiti, le 25 août 2024 - La 21e édition des Foulées Vaimato s’est déroulée samedi en fin d’après-midi sur la commune de Arue. Si le classement fait apparaître Felice Covillon devant Kohai Schmit, les deux coureurs ont en fait passé la ligne d’arrivée en vainqueurs et la main dans la main.



L’Athletic Club Excelsior Arue (Ace Arue) a organisé la 21eédition des Foulées Vaimato, samedi à Arue. L’épreuve a réuni une centaine de participants. Les conditions étaient idéales pour la pratique de la course à pied avec un ciel nuageux et donc peu de soleil et une température agréable. La distance était de 6,2 km avec départ et arrivée à la mairie de Arue et un demi-tour fixé au lotissement Bonno, situé au-dessus du camp du Rimap. Vainqueur de l’épreuve en 2023 devant Felice Covillon, Damien Troquenet a fait l’impasse samedi ce qui augmentait les perspectives de succès du jeune licencié de Central qui, lui, était bien sur la ligne de départ samedi. Mais Felice Covillon avait a priori un adversaire de taille avec le jeune Kohai Schmit (16 ans). Et rappelons que sociétaire des Tamarii Punaruu avait devancé au sprint celui de Central lors de la Corrida 2023 de Arue.



Leur route se sont croisées ponctuellement, depuis, sur les rendez-vous de course à pied et ce fut toujours un mano à mano entre les deux jeunes espoirs. Ce fut encore le cas samedi, tous deux laissant toutefois Takai Schmit imprimer le rythme en début de course. Mais celui-ci a peut-être surestimé ses forces et il rétrogradera peu à peu au fil des kilomètres pour finir 8e.



Dans la montée vers le lotissement Bonno, Felice Covillon et Kohai Schmit se détachaient, seul Noe Delbreil Guyot parvenant à limiter l’écart à une vingtaine de mètres. Dans la portion retour vers la mairie de Arue, les deux leaders se sont entendus pour maintenir le rythme mais sans s’attaquer. À l’arrière, Sakina Hanna avait pris de l’avance sur Sophie Bouchonnet dans l’optique d’un succès en catégorie féminine.

Kohai Schmit change de braquet en triathlon



Felice Covillon et Kohai Schmit rejoignaient la ligne d’arrivée en se maintenant toujours côte-à-côte et ils finissaient même la main dans la main à l’arrivée avec un chrono de 20’ 57’’. Le classement officiel plaçait le coureur de Central devant, mais dans l’esprit, Felice Covillon et Kohai Schmit étaient les deux lauréats des Foulées Vaimato 2024. Noe Delbreil Guyot complétait le podium scratch après avoir bouclé la distance en 21’ 39’’. Sakina Hanna terminait 15e au scratch en 24’ 52’’ et première féminine devant Sophie Bouchonnet (16e) et deuxième féminine en 25’ 23’’.



Grand espoir de la course à pied locale mais aussi de triathlon, Kohai Schmit a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière sportive avec l’appui de ses parents en intégrant prochainement une section sport-étude de triathlon au sein du club de Poissy, en région parisienne. Uclub réputé dans le milieu du triathlon national. Kohai Schmit évoque son prochain départ : “C’était ma dernière course à Tahiti avant un bon moment car je pars prochainement en France pour intégrer une section sport-études au club de triathlon de Poissy. Je tenais donc à réaliser une bonne performance aujourd’hui et ça s’est plutôt bien passé : je pars bien et après on fait la course ensemble avec Felice et on finit ensemble. Quant à mon choix de partir à Poissy, j’en ai la possibilité et donc j’en profite mais je prends cela comme une année de test et je verrai après où ça me conduit.” Kohai Schmit a obtenu des résultats probants ces dernières années dans les compétitions nationales en catégorie jeunes et il est doté d’un potentiel évident pour progresser dans sa discipline dans une structure fiable. Felice Covillon continuera pour sa part d’animer les courses à pied locales, lui aussi étant considéré comme un grand espoir de la discipline.



Patrice Bastian



Résultats



1 Felice Covillon (Cen) 20’ 57’’

2. Kohai Schmit (Tam Pun) 20’ 57’’

3 Noe Delbreil Guyot (FP Tri) 21’ 39’’

4 Fulbert Gara (ATN Run) 22’ 03’’

5 Tehono Sandras (Ind) 22’ 49’’

6 David Bernard (ATN Run) 22’ 57’’

7 Ronan Pouliquen (Oire Puna) 22’ 58’’

8 Takai Schmit (Ind) 23’’ 15

9 Pierre Lesy (FP Tri) 23’ 24’’

10 Tehau Noble (Ind) 24’ 03’’

11 Jérôme Bersuat (ATN Run) 24’ 16’’

12 Nicolas Gratteau (Ace Arue) 24’ 24’’

13 Dominique Croissant (Kona Tri) 24’ 34’’

14 Axel Guillo (VSOP) 24’ 43’’

15 Sakina Hanna (Ind) - 1re femme 24’ 52’’

16 Sophie Bouchonnet (Cen) - 2e femme 25’ 23’’

17 Rémi Humbert (Ind) 25’ 39’’

18 Stéphane Feltesse (Ind) 26’ 26’’

19 Frédéric Kapheim (ASCEP) 26’ 32’’

20 Manuarii Lintz (Ind) 26’ 33’’

…

100 coureurs classés

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 26 Août 2024 à 10:56 | Lu 168 fois