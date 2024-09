Vers une nouvelle école à Taravao

Tahiti, le 25 septembre 2024 – C’est un projet de longue date qui commence à prendre forme. L’année prochaine devrait être décisive pour la reconstruction de l’école élémentaire Ohi Teitei de Taravao, avec les demandes de permis de construire et de financement qui se profilent. En parallèle, la commune de Taiarapu-Est, qui compte plusieurs écoles vétustes de Tautira jusqu’à Faaone, souhaite amorcer d’autres projets.





La tournée de rentrée des six écoles et du CJA de Taiarapu-Est a débuté cette semaine. Pour les élus et les agents communaux, ce rendez-vous annuel permet de faire le point sur les besoins.



Ce mardi, une partie de la matinée a été consacrée à l’école élémentaire Ohi Teitei de Taravao. “Cette année, les visites interviennent plus tard, car nous attendions que tout se mette en place par rapport aux nouveaux rythmes scolaires”, remarque Titaua Vivish, première adjointe au maire de Taiarapu-Est, en charge des relations avec les écoles. “On vient s’assurer que les travaux demandés ont bien été effectués et on prend en note les nouvelles doléances. C’est une vieille école, donc on a souvent des réparations en électricité et plomberie. Je vois aussi que la peinture n’a pas été refaite, donc on va prévoir une intervention.”



Pour cette année scolaire, Ohi Teitei compte 420 élèves répartis dans 18 classes du CP au CM2, auxquelles s’ajoutent deux unités spécialisées (Ulis et Dased). Après plus d’un demi-siècle de bons et loyaux services, les bâtiments ne seront pas rénovés, mais reconstruits sur le terrain municipal voisin de l’école maternelle Hei Tama Here. Les études menées ces dernières années ont permis de préciser le projet, en concertation avec la communauté éducative.





Première pierre en 2026 ?

Pour ce chantier de grande ampleur, où chaque décision doit être minutieusement pesée, la commune vise l’obtention du permis de construire en 2025, suivie de la demande de financement au Fonds intercommunal de péréquation (FIP) de la même année, en sachant que la subvention de l’État peut atteindre 95 % au titre de l’éducation.



Une condition importante au vu du coût prévisionnel de construction, estimé entre 1,5 et 2 milliards de francs pour un total de 22 classes, agrémentées de tous les espaces intérieurs et extérieurs nécessaires. “Le prix a bondi suite à la crise Covid. Il faut aussi garder à l’esprit que c’est une école élémentaire qui compte le double d’effectifs par rapport à la moyenne. Et il faut veiller à appliquer toutes les nouvelles normes en termes de sécurité et d’environnement, prévoir suffisamment de parkings, etc.”, souligne le maire de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, en sachant que certains moyens seront mutualisés avec la maternelle.



Les premiers visuels devraient être dévoilés en fin d’année. Encore incertaines, les prévisions actuelles tableraient sur la pose de la première pierre en 2026, suivie de deux années de travaux.



En parallèle, la commune s’est fixé comme objectif d’avancer sur les projets de reconstruction ou de rénovation de l’école maternelle de Tautira et de l’école primaire de Faaone, sans oublier l’école maternelle de Pueu, l’élémentaire ayant été inaugurée en 2019.



Mariella Colombani, directrice de l’école Ohi Teitei : “Il est temps de la reconstruire” “On aime notre école, mais il est temps de la reconstruire. Les locaux sont vétustes, que ce soit au niveau du sol ou des plafonds, mais aussi sur le plan électrique. Pareil pour les deux sanitaires du bas. On souffre de la chaleur, car on n’a pas de climatisation dans les classes, uniquement des ventilateurs. (…) On parle beaucoup de bien-être et de bienveillance, et l’état des locaux participe au confort et aux bonnes conditions de travail pour les enfants et les enseignants. Nous sommes tous dans l’attente de cette nouvelle école : nous avons hâte de voir la première pierre posée !”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 25 Septembre 2024 à 07:40 | Lu 470 fois