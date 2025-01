Venezuela: la tension monte avant les manifestations de jeudi et l'investiture de vendredi

Caracas, Venezuela | AFP | mercredi 07/01/2025 - Manifestations annoncées de l'opposition et des pro-pouvoir, déploiement massif de troupes dans Caracas, plan sécuritaire inédit, arrestation de "mercenaires": le Venezuela est sur les dents à quelques heures de l'investiture vendredi du président Nicolas Maduro, dont la victoire est entachée de fraude selon l'opposition.



"Je suis ici par la volonté de Dieu tout-puissant, par la volonté de notre peuple", assure M. Maduro, qui s'apprête à débuter un troisième mandat consécutif.



Le Parlement, où le pouvoir dispose d'une majorité absolue, l'opposition ayant boycotté les législatives 2020, a invité M. Maduro à midi vendredi (16H00 GMT) pour la cérémonie d'investiture devant les députés.



Mais l'opposition, qui revendique la victoire aux élections du 28 juillet, a appelé à des manifestations nationales jeudi en faveur du "président élu" Edmundo Gonzalez Urrutia pour tenter de faire dérailler le processus de prestation de serment.



Le pouvoir a répondu à cet appel en convoquant lui aussi ses partisans tout en déployant massivement des troupes dans Caracas.



Armée, police, milice, agents des services renseignement, colectivos (paramilitaires) circulent en ville parfois cagoulés, et la télévision publique diffuse régulièrement des images des forces de l'ordre.



Le président Maduro a activé un plan militaro-policier national, alors que les autorités ont déjà réalisé un déploiement massif de forces de sécurité dans la capitale Caracas. Ce plan comprend "toutes les forces armées, la milice et toutes les forces de police".



Le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello promet la fermeté: "Fascistes ! Terroristes ! Si vous osez, vous le regretterez toute votre vie parce que nous défendrons le Palais, mais ensuite nous passerons à la contre-attaque".



- "Surmonter la peur" -



M. Gonzalez Urrutia effectue une tournée internationale pour s'assurer de soutiens. Il est passé par l'Argentine, l'Uruguay et les Etats-Unis, où il a rencontré le président Joe Biden, des représentants du Congrès et des membres de l'équipe du président élu Donald Trump.



"La stratégie de M. Gonzalez Urrutia est de donner de l'élan à la cause de l'opposition et de jouer un rôle de premier plan pour tenter d'augmenter la pression internationale", estime Mariano de Alba, spécialiste en relations internationales.



Quant à l'éventualité de voir se réaliser sa promesse de prêter lui-même serment le 10 janvier à Caracas, où sa tête est mise à prix pour 100.000 dollars, "je la considère comme improbable", dit-il.



Le président socialiste a été proclamé vainqueur du scrutin de juillet avec 52% des voix par le Conseil national électoral (CNE) qui n'a cependant pas rendu publics les procès-verbaux des bureaux de vote, disant avoir été victime d'un piratage informatique. Ce dernier est jugé peu crédible par de nombreux observateurs.



L'opposition, qui crie à la fraude, a publié les procès-verbaux fournis par ses scrutateurs et assure que M. Gonzalez Urrutia a obtenu plus de 67% des voix.



- "hommes cagoulés" -



La répression des manifestations post-électorales a fait 28 morts, 200 blessés et vu l'arrestation de 2.400 personnes accusées de terrorisme (1.500 environ ont été libérés sur parole). Trois personnes sont mortes en détention.



Dans ce contexte, de nombreux observateurs se demandent si l'opposition est capable de mobiliser ses partisans jeudi et de "surmonter la peur", selon l'expression de sa cheffe, Maria Corina Machado.



La dirigeante, qui vit dans la clandestinité depuis cinq mois, a promis de sortir pour ne pas "manquer ce jour historique". Elle estime que "les jours" de Maduro et de la "tyrannie" sont "comptés".



Comme à plusieurs reprises ces dernières semaines, M. Gonzalez Urrutia, 75 ans, a appelé en vain l'armée, pilier du pouvoir, à se rallier à lui. Le haut commandement lui a opposé une fin de non recevoir, qualifiant la demande de "clownesque".



Après Washington, M. Gonzalez Urrutia se rapproche de son pays avec des arrêts prévus à Panama mercredi et en République dominicaine jeudi.



Il a envisagé de prendre un avion pour Caracas avec un groupe d'anciens présidents qui le soutiennent dans le but de prendre le pouvoir.



"Cet avion, ces membres d'équipage, l'équipage et les passagers, doivent être traités comme une force étrangère qui tente une invasion", a averti le président du Parlement, Jorge Rodriguez.



Coïncidence? Pression? Gonzalez Urrutia a fait état de l'enlèvement mardi à Caracas de son gendre par des "hommes cagoulés".



"Mon gendre Rafael Tudares a été enlevé (...) des hommes cagoulés et vêtus de noir l'ont fait monter dans une camionnette de couleur dorée (...) et l'ont emmené. Il est aujourd'hui porté disparu", a écrit M. Urrutia mardi sur X.



L'opposition utilise régulièrement le mot "enlèvement" pour les arrestations, estimant que les forces de sécurité ne respectent pas la loi. Il n'a pas été possible d'obtenir de réaction officielle.

le Mercredi 8 Janvier 2025 à 05:35 | Lu 54 fois