Variant sud-africain du Covid-19 : un cas confirmé à La Réunion

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | dimanche 17/01/2021 - Un cas du variant sud-africain du Covid-19 a été détecté à La Réunion, ont indiqué dimanche la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS).



La préfecture annonce aussi dans un communiqué qu'il va être demandé "à toute personne ayant voyagé à Mayotte, aux Comores et au Mozambique ces 14 derniers jours d'effectuer obligatoirement un test RT-PCR dans les plus brefs délais".



Un autre cas positif au variant 501.V2, dit variant d’Afrique du Sud, a été confirmé samedi à Mayotte. La préfecture de cet autre département français de l'océan Indien a ensuite suspendu les liaisons maritimes et aériennes internationales.



A la Réunion, le patient contaminé "a été hospitalisé le 7 janvier en réanimation" à Saint-Denis "suite à une évacuation sanitaire en provenance directe des Comores", a indiqué la préfecture.



"Son parcours de prise en charge a été sécurisé dès le départ" et "le patient est toujours hospitalisé en réanimation polyvalente à ce jour et n’a donc pas quitté le service depuis son admission", a précisé l'ARS.



"Le résultat positif du séquençage transmis au centre national du coronavirus de Lyon, il y a quelques jours, a été porté à la connaissance des autorités sanitaires" dans la nuit de samedi à dimanche.



Ce délai d'attente va être raccourci, puisque "l'analyse par séquençage ADN (est maintenant) réalisable sur l’île de La Réunion", indique l'ARS. Dès lundi, "la totalité des prélèvements déjà effectués (…) correspondant aux 35 patients identifiés comme porteurs de la maladie Covid et provenant de Mayotte depuis 14 jours ou moins" vont être analysés sur place, a-t-elle ajouté.



Vendredi, le préfet de La Réunion avait annoncé que les déplacements, nombreux, de personnes entre Mayotte et La Réunion restaient autorisés. Il avait toutefois précisé qu'à partir de lundi les voyageurs devront présenter un test PCR négatif et justifier "un motif impérieux" pour prendre l’avion, dans les deux sens.



Les personnes se déplaçant vers la Métropole à partir de lundi devront également posséder un test PCR négatif. Jusqu'à présent ce dépistage n'était exigé que dans le sens Hexagone – Réunion.



Selon les chiffres de l'ARS, depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 le 11 mars 2020, 9.446 contaminations ont été recensées à la Réunion et 45 personnes sont décédées des suites de la maladie.



Vendredi, 52 patients étaient toujours hospitalisés, dont trois en réanimation.