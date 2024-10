Vannina Crolas : “On reste droit dans nos bottes”

Tahiti le 14 octobre 2024 – La ministre de la Fonction publique a accédé à la demande des grévistes de la Direction des transports terrestres concernant les indemnités “mais pas à la hauteur des montants” demandés. Pas question cependant pour Vannina Crolas de revaloriser le point d’indice.



La ministre de la Fonction publique, Vannina Crolas, a invité les médias à une conférence de presse au sujet de la grève à la Direction des transports terrestres. Un mouvement qui a débuté vendredi dernier.



La ministre de la Fonction publique a rappelé qu’en février dernier une circulaire a été envoyée à tous les services du Pays annonçant “le gel de l’octroi de toute nouvelle indemnité de sujétion dans l’optique de revoir tout le système indemnitaire”. Pour le gouvernement, les critères n’étaient “pas clairs et cela a créé des situations d’iniquité dans l’ensemble de l’administration”. Aussi, assure-t-elle, le “surcroit de travail” qui affecte les agents grévistes est “temporaire” en attendant la mise en place de “l’outil de modernisation pour simplifier et réduire le temps d’exécution de certaines tâches”.



“On reste droit dans nos bottes”, a assuré Vannina Crolas. Elle précise avoir répondu aux demandes du personnel gréviste mais “pas à la hauteur des montants qu’ils ont demandés”. Elle explique que ces demandes sont en “contradiction” avec les objectifs de maitrise de la masse salariale et “nous ne voulons pas peser plus sur la population. Il faut qu’on trouve des économies par ailleurs pour pouvoir financer ces besoins même s’ils sont légitimes”.



La ministre explique que cette décision doit se prendre collégialement en conseil des ministres. D’ailleurs un projet d’arrêté doit être présenté cette semaine, alors que d’autres services du Pays ont également fait des demandes d’indemnités. “Si on décide d’apporter une réponse positive à la Direction des transports terrestres, il faudra également qu’on apporte une réponse égale ou proportionnelle à toutes les demandes qui ont été faites”. Par contre, Vannina Crolas pas question dans l’immédiat de revalorisation du point d’indice. Le Pays et les organisations syndicales sont d’accord pour renvoyer cette question “après la clôture des comptes”, et à la lumière la situation économique, sociale et financière du Pays.



Le directeur de la Direction des transports terrestres, Lucien Pommiez, a quant à lui fait un point sur l’impact du mouvement de grève en cours à la DTT. Ce service public gère 300 usagers quotidiennement. Seuls les bureaux en charge des cartes grises, des contrôles techniques et des examens de conduite sont impactés par la grève, avec selon un taux de participation de 15% du personnel. Il assure rester à l’écoute des grévistes “pour continuer le dialogue social et pour l’amélioration de leurs conditions de travail”.