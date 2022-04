Valérie Pécresse en Guadeloupe pour une visite éclair

Pointe-à-Pitre, France | AFP | lundi 04/04/2022 - La candidate LR Valérie Pécresse s'est rendue lundi en Guadeloupe pour une visite éclair de quelques heures, dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle où elle reste distancée.



Arrivée vers 14H00, elle a été accueillie au son des tambours et des calebasses à l'aéroport de Pointe-à-Pitre par des militants scandant "Valérie! Valérie!" et agitant de petits drapeaux tricolores derrière une banderole "La Guadeloupe avec Valérie Pécresse".



Embrassades et cadeaux (des fleurs et des confitures et gelées locales): "On voudrait que ça dure encore trois semaines!" a lancé la candiate LR, dont la campagne a connu un certain nombre de trous d'air.



Quant à la qualité de l'accueil "c'est de bon augure", a ajouté la présidente de la région Ile-de-France qui plafonne à environ 10% dans les sondages, loin derrière Emmanuel Macron et la candidate RN Marine Le Pen.



Valérie Pécresse a ensuite rencontré le président de la région Guadeloupe Ary Chalus, qui voulait lui "dire un grand merci" pour l'engagement pris par la région Ile-de-France avec la livraison de 100.000 masques et des respirateurs au plus dur de la crise du Covid, a-t-elle expliqué après l'entretien.



Elle devait ensuite visiter une usine sucrière, faire une déambulation et tenir une réunion publique aux Abymes, avant de reprendre l'avion à 20H30 -- soit moins de 7 heures sur place pour 17 heures d'avion.



Mais il était important pour la candidate LR d'afficher le bon accueil que lui réservent les Antilles, une semaine après la visite de Marine Le Pen chahutée par des manifestants nationalistes.



Valérie Pécresse avait initialement programmé une visite les 5 et 6 mars à La Réunion, qu'elle avait dû annuler à cause de la guerre en Ukraine.



A la présidentielle de 2017, Emmanuel Macron était arrivé en tête du 1er tour en Guadeloupe avec 30,2% des voix devant Jean-Luc Mélenchon (24,1%) et François Fillon (14,5%).