Vaiana 2, une avant-première qui cartonne et un succès déjà annoncé

Tahiti, le 29 novembre 2024 - L'avant-première de Vaiana 2 a attiré une foule nombreuse, ce jeudi soir, au cinéma Majestic. La suite tant attendue de ce film d'animation, qui mêle aventures et hommage à la culture polynésienne, promet déjà d'être un carton et de remplir les salles dès sa sortie officielle, prévue ce vendredi.



Ce jeudi soir, l'engouement était palpable au cinéma Majestic. L’avant-première tant attendue de Vaiana 2 a attiré une foule de spectateurs, petits et grands, au point de remplir presque entièrement la grande salle. Le premier opus, Vaiana : La légende du bout du monde, sorti en 2016, avait conquis un public mondial tout en créant une résonance particulière en Polynésie. Conscient de l'attente autour de cette suite, le Majestic n’a pas lésiné sur les moyens pour transformer cette avant-première en un événement particulier.



Dans le hall, les spectateurs ont été accueillis par des décors soigneusement installés pour immortaliser la soirée. Des goodies à l'effigie de Vaiana ont également été distribués. Le cinéma, flairant un succès commercial assuré, a même ouvert des préventes pour le film, une initiative rare réservée aux blockbusters. Si la direction n'a pas dévoilé les chiffres exacts des préventes, elle confie que de nombreux billets ont déjà trouvé preneur avant même la première diffusion officielle prévue ce vendredi à midi.



Une salle conquise par la magie de Disney



Dès l'entrée dans la salle de projection, les spectateurs vibraient d’enthousiasme. La magie de Disney semblait déjà avoir conquis les cœurs des petits et petites Polynésiens, qui peinaient à rester en place sur leur siège. L’excitation était présente. Les éclats de rire des plus jeunes se mêlaient aux discussions animées des parents, évoquant avec nostalgie le premier opus. Car oui, Vaiana a marqué les esprits, autant que ses compagnons d'aventure, le demi-dieu espiègle Maui et Hei-Hei, le poulet aussi maladroit qu’attachant. D'autant que cette nouvelle aventure promet de nouveaux compagnons de route...



Lorsque les lumières se sont éteintes, un murmure d’anticipation a traversé la salle avant de laisser place à des regards émerveillés au gré des deux heures de voyage à travers l’océan et ses trésors. Les paysages somptueux, les chansons rythmées et les récits imprégnés de la culture polynésienne ont suscité des éclats de rire et des moments d'émotion.



Émerveillement des enfants, critiques nuancées des parents



À la sortie, les visages des enfants ne laissaient aucun doute sur leur enthousiasme. "C’était encore mieux que le premier !" s’est exclamé un petit garçon, la main serrée autour de celle de sa mère. "J’ai adoré revoir Vaiana et Maui !" a confié une fillette.



Chez les parents, l’avis était plus mitigé. Sylvie, venue en famille, a salué une suite "fidèle à l’esprit du premier, un classique incontournable pour les enfants". Tuariki, venu avec sa fille, s’est montré plus réservé : "La magie est moins au rendez-vous. J’ai trouvé que l’histoire manquait un peu de profondeur, mais les enfants ont adoré, et c’est ça l’essentiel." Le film, qui célèbre la culture polynésienne, semble déjà promis à un succès au Fenua. Avec un scénario mêlant aventures et traditions, Vaiana 2 va, très certainement, faire vibrer la corde sensible du public polynésien, chez qui l'océan et les récits ancestraux trouvent un écho particulier.

Rédigé par Thibault Segalard le Vendredi 29 Novembre 2024 à 11:54 | Lu 271 fois