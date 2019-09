Vahine Fierro survole sa série au Japon

PAPEETE, le 6 septembre 2019 - Les championnats du monde de surf ISA ont débuté aujourd’hui à Myazaki, au Japon. Vahine Fierro a pu remporter sa série du round 1 en prenant le dessus sur l’Italienne Giada Legati et la Fidjienne Kayla Wakeham.



Vahine a logiquement survolé sa série en totalisant 12.00 contre 8.23 pour l’Italienne et 3.06 pour la Fidjienne. Le système de notation est le même que celui de la ligue professionnelle, les vagues sont notées sur 10, les deux meilleurs scores sont retenus pour un total sur 20. Les vagues étaient de moins d’un mètre mais l’organisation annonce de plus grosses conditions pour la suite.



La France est représentée dans ces championnats du monde de surf amateur par Michel Bourez, Jérémy Florès, Joan Duru pour les hommes et Johanne Defay, Vahine Fierro et Cannelle Bulard pour les femmes.



En toile de fond se joue pour Vahine Fierro la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Deux hommes et deux femmes représenteront la France à ces JO. Si du côté des hommes Michel Bourez et Jérémy Florès sont quasiment assurés d’être qualifiés par rapport à leurs places dans le championnat professionnel, du côté des femmes les choses sont plus ouvertes, en tous cas pour la deuxième place, puisque Johanne Defay, surfeuse du Top 17 professionnel, est quasiment assurée de se qualifier.



Vahine Fierro et Cannelle Bulard sont toutes les deux classées dans les world qualifying series, respectivement à la 17e et à la 23e place, donc relativement proches. Elles sont indirectement en concurrence pour cette place qualificative lors de ces championnats du monde ISA. Cannelle Bulard a également remporté sa série avec un total de 14.17, donc un meilleur total que Vahine.



Les blessures, fréquentes dans ce type de discipline, pourraient également bouleverser la donne. Le round 1 est constitué de 32 séries de trois surfeuses, soit 96 surfeuses. Pas moins de 55 pays sont représentés, un record pour les championnats du monde amateur. La compétition des hommes débutera après celle des femmes. SB/ISA