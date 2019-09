Vahine Fierro qualifiée pour le round 3

PAPEETE, le 7 septembre 2019 - Vahine Fierro participe actuellement aux championnats du monde de surf amateur, organisés par l’ISA au Japon du 7 au 15 septembre. Après avoir remporté sa première série vendredi, elle a pu terminer deuxième lors de sa série du round 2, elle est donc qualifiée pour le round 3.



Comme lors de la première journée de compétition, les vagues étaient de moins d’un mètre sur le spot de Myazaki ce samedi. Vahine Fierro n’a pas trouvé de vagues lui permettant de scorer lors du début de la série de vingt minutes. A six minutes de la fin, elle parvient enfin à obtenir une note de de plus de six points qui lui permettra de passer de la quatrième à la deuxième position.



Elle parvient à conserver cette deuxième place jusqu’à la sirène finale et termine avec un total de 8.5 sur 20 derrière la Japonaise Mahina Maeda qui surfait à domicile, parvenant à totaliser 11.77 sur deux vagues.



Vahine Fierro se retrouvera dans le round 3 opposée à une autre Française, Johanne Defay, qui évolue dans le Top 17 professionnel. La troisième Française Cannelle Bulard a eu moins de réussite dans le round 2 que lors du round 1, elle termine troisième de sa série avec un total de 10.33 et doit passer par les repêchages.



En plus de représenter la France - et indirectement Tahiti - dans cette compétition, Vahine Fierro est dans cette compétition internationale en concurrence indirecte avec Cannelle Bulard puisque les deux meilleures françaises seront retenues pour les JO de Tokyo 2020, Johanne Defay ayant de grandes chances de se qualifier grâce à son classement dans le circuit élite. SB / ISA