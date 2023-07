Vahine Fierro et Kauli Vaast complètement relancés dans la course au CT

Tahiti, le 9 juillet 2023 - Vahine Fierro a disputé, samedi, au Ballito Pro sa première finale sur le circuit des Challenger series. Si la Tahitienne s'est inclinée face à l'Australienne Bronte Macaulay, elle a néanmoins engrangé de gros points dans la course au Championship tour (CT). Kauli Vaast également, grâce à son quart de finale, s'est aussi complètement relancé dans sa quête du tour mondial.



A peine leur ticket pour les JO décrochés, Vahine Fierro et Kauli Vaast se tournait déjà à leur prochain objectif de la saison : se qualifier pour le Championship tour, ou CT. Et à l'occasion de la troisième étape des Challenger series, le Ballito Pro, les deux prodiges du surf tahitien se sont complètement relancés.



Vahine Fierro a réalisé le meilleur résultat en Afrique du Sud. La native de Huahine a en effet disputé samedi la finale de l'épreuve. Au passage la championne du monde junior a notamment éliminé en quart de finale la solide et expérimentée surfeuse australienne, Sally Fitzgibbons. En demi, dans une série parfaitement maitrisée, Fierro prenait le meilleur sur une autre Australienne, Zahli Kelly. Et en finale, samedi, la Polynésienne retrouvait une autre aussie, Bronte Macaulay, ancienne pensionnaire du CT.



Et malheureusement pour sa première finale sur le circuit des Challenger series, Vahine Fierro n'a jamais vraiment pu trouver son rythme contrairement à son adversaire qui est montée en puissance au fur et à mesure de la finale. Macaulay s'offrait ainsi deux belles notes de 7.50 puis 8.17, pour un total de 15.67 et mettait "combo" la Tahitienne. La surfeuse des Raromatai n'a pas pu trouver la solution et a dû se contenter d'un total de 7.70 (5.60 + 2.10). Mais l'essentiel était ailleurs pour l'olympienne qui fait un bond de dix places au classement des Challenger series pour occuper désormais le 4e rang. "Ma qualification olympique a été un tel haut pour moi. J'espérais rester sur cette dynamique et faire un résultat ici. Je suis très heureuse d'avoir disputé ma première finale", a déclaré Fierro à la WSL.

Un bond de 37 places pour Kauli Vaast



Si Vahine Fierro a fait un bond de dix places au classement pour revenir provisoirement dans le top 5 qualifiable pour le CT, le saut de Kauli Vaast est encore plus spectaculaire. Le prodige de Vairao a en effet gagné 37 places au classement pour revenir désormais au 18e rang des Challenger series. Sur une très bonne lancée en Afrique du Sud, Vaast a finalement été stoppé au stade des quarts de finale du Ballito Pro par le futur vainqueur de l'étape, l'Américain Cole Housmand.



Mais comme pour sa compatriote, l'essentiel était ailleurs pour Kauli Vaast qui marque ses premiers gros points de la saison après ses deux déconvenues sur les étapes australiennes en mai. Il faudra désormais confirmer ces résultats pour les deux Tahitiens dès la fin du mois de juillet à Huntington Beach, pour l'US Open.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 9 Juillet 2023 à 13:28 | Lu 153 fois