Va’a Tahiti va remporter le Mondial de vitesse

Tahiti, le 22 août 2024 - La 6e et avant-dernière journée, jeudi, du Mondial de vitesse de Hilo a été prolifique en médaille pour les rameurs tahitiens qui ont décroché six titres mondiaux, deux médailles d’argent et quatre de bronze. Avec quinze médailles d’or d’avance sur Hawaii avant la journée de clôture de la compétition vendredi, le va’a tahitien est assuré de finir grand vainqueur du rendez-vous hawaïen.



La délégation tahitienne de va’a avait quitté le Fenua avec de grandes ambitions pour rejoindre Hawaii où se déroule la 20e édition du Championnat du monde vitesse. Et il ne s’agissait nullement de faire preuve d’excès de confiance mais bien de démontrer sur le plan d’eau de Hilo que le va’a tahitien était sûr de sa force et qu’il restait la référence. La journée de jeudi avec 16 finales au programme en fut l’illustration la plus flagrante. Les Hawaïens ont un temps réduit l’écart au classement des médailles d’or en début de journée, mais ce le fut par le biais des quatre finales 80 ans hommes et femmes V6 250 et 500 mètres, les clubs hawaïens étant les seuls en lice.



La suite des événements fut en revanche globalement favorable aux rameurs tahitiens présents dans 11 des 12 finales qui se sont déroulées dans l’après-midi et lors desquelles ils ont été médaillés dans neuf catégories et ont décroché six titres mondiaux. La performance d’ensemble du va’a tahitien est significative quant à son réservoir de rameurs, la récolte de médailles concernant toutes les catégories d’âge des cadets aux masters 60 ans. Un seul petit bémol, jeudi : la difficulté souvent constatée pour les Tahitiens de bien négocier les virages ce qui a parfois permis à leurs principaux adversaires de se détacher. La technique des virages avait pourtant semblé bien maîtrisée par les Tahitiens lors des jours précédents. Favorable aux Tahitiens en revanche, les disqualifications de va’a qui les avaient devancés et qui leur ont parfois permis de récupérer des médailles et même de l’or comme en juniors garçons V6 1000 mètres. Avec cinq va’a présent en finale sur les huit partants, déception à l’arrivée en constatant que seul Team OPT montait sur le podium. Mais avec la disqualification du vainqueur néo-zélandais Horouta, Team OPT récupérait l’or et EDT Va’a le bronze. Il reste que les Tahitiens ont aussi eu leur lot de disqualifiés et le règlement est fait pour être appliqué.

L’apothéose attendue pour la dernière journée



Les podiums tahitiens ne souffrent pas néanmoins de discussion tant ils ont été acquis avec autorité. Les médailles d’or en particulier. Les cadets de Faanui de Bora Bora, les juniors filles de Ihilani Va’a, les juniors garçons du Team OPT, les Open hommes de Tamarii Mataiea, les Masters femmes 40 ans de Varu Re’a Va’a et les Masters 50 ans de Paddling Connection se sont imposés plutôt aisément dans l’ensemble. Les autres médaillés ont décroché un podium parfois à la bagarre mais souvent avec de l’avance sur leurs principaux adversaires. Quinze finales étaient au programme de la journée de clôture vendredi et plusieurs d’entre elles devaient faire le bonheur de la délégation tahitienne.



Le Mondial sera clôturé en fin d’après-midi avec les deux courses reines open femmes et hommes 500 mètres et si les hommes paraissent intouchables avec les Kevin Ceran-Jerusalemy, Revi Thon Sing et autres, ça s’annonce plus ardu pour les Tahitiennes. Mais nul doute que Tahiti aura déjà bien gonflé son capital de médailles… et d’or en particulier. La délégation tahitienne devrait atteindre la quarantaine de titres sur l’ensemble du Mondial, un bilan remarquable mais qui n’a rien de surprenant eu égard au potentiel du va’a tahitien.



Patrice Bastian

Les médaillés tahitiens



OR

-V6 cadets 1000 m. : Chance Tavita, Heifara Tiatia, Henry Sommers, Raihau Vahimarae, Toa-Rai Ellacott, Tumaki Trope (Faanui)

-V6 juniors filles 1000 m. : Heipua Haereraaroa, Kaahilani Toomaruu, Lanilei Teua, Mihinoa Paari, Nanihi Maoni, Tiheni Punuataahitua (Ihilani Va’a)

-V6 juniors garçons 1000 m. : Roihau Vanaa, Taaroa Nacimento Teihoarii, Tane Mu Wong, Temataiea Fevre, Torea Roomataroa, Victor Chong Hue (Team OPT)

-V6 open hommes 1500 m. : Haamatai Leon, Hiromana Flores, Keith Vernaudon, Teiha Stephenson, Temoana Taputu, Tiamano Leon (Tamarii Mataiea)

-V6 master femmes 40 ans 1000 m. : Ahuura Mao, Aurélie Laplane, Aurélie Yiou Halligan, Juliette Tokoragi, Lorenza Teururai, Uraau Tani (Varu Re’a Va’a)

-V6 master hommes 50 ans 1000 m. : Aldo Maueau, Karyl Maoni, Patrick Haoatai, Rauhiri Vahuari, Sébastien Tapi, Teva Richmond (Paddling Connection)



ARGENT

-V6 open hommes 1500 m. : Jacques Maimaro, Jean-Marc Haoatai, Mahei Mai, Stanley Marakai, Taoahere Teena, Vahitu Tapare (Bora Bora Va’a)

-V6 master femmes 50 ans 1000 m. : Brigitte Langomazino, Georgina Vahine, Lucie Maitere, Mahinatea Cowan, Maria Iotua, Martine Fan (Ruahatu)



BRONZE

-V6 cadets 1000 m. : Christophe Wamytan, Fanaura Leon, Rete Hokahumano, Tapuarii Tauraa, Teraiarii Teraiharoa, Tuterai Salomon (EDT Va’a)

-V6 juniors garçons 1000 m. : Beau Lacour, Kahu Colombani, Kyllian Tuarau, Mouariinui Pani, Tauratua Teauroa, Tehuragi Mariteragi (EDT Va’a)

-V6 master hommes 40 ans 1000 m. : Florian Teaurai, Manuarii Maihota, Mihimana Ah Min, Moehau Paie, Rauhiri Varuahi, Wilfred Ah Min (Paddling Connection)

-V6 master hommes 60 ans 1000 m. : Bruno Agneray, Eric Deane, Etienne Manuel, Félix Lucas, Louison Mati, Roland Parau (Rautere)







Le tableau des médailles au 22 août



Pays Or Argent Bronze Total

Tahiti 33 14 11 58

Hawaii 18 23 23 64

Nouvelle-Zélande 13 30 14 57

Canada 6 4 3 13

USA 5 3 4 12

France 3 0 0 3

Australie 2 2 5 9

Wallis et Futuna 1 0 0 1

Brésil 0 0 7 7

Allemagne 0 0 2 2

NB : sous réserve d’officialisation

Rédigé par Patrice Bastian le Vendredi 23 Août 2024 à 10:45 | Lu 174 fois