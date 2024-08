Va’a - Tahiti poursuit sa domination sur le Mondial de vitesse

Tahiti, le 19 août 2024 - La 4e journée des Championnats du monde de vitesse de va’a, qui se déroulent à Hilo sur l’archipel de Hawaii et qui sont consacrés aux clubs depuis dimanche, a confirmé la supériorité des rameurs tahitiens qui ont décroché lundi dix titres mondiaux, huit médailles d’argent et quatre de bronze. Tahiti est nettement en tête au nombre de médailles d’or.



Le Mondial des nations, qui s’est tenu vendredi et samedi à Hilo, a été marqué par le retour au sommet du va’a tahitien qui a survolé la compétition en gagnant huit des dix finales élite. Le Mondial des clubs, qui a débuté dimanche, a confirmé l’excellente dynamique du va’a tahitien à Hawaii et son rang de numéro 1 mondial sur la discipline. Les Tahitiens ont eu d’autant plus de mérite de capitaliser des titres mondiaux et des médailles lundi que l’adversité, et en particulier celle des Néo-Zélandais et des Hawaiiens, a été plus intense qu’elle ne l’avait été lors du Mondial des nations. Mais les Tahitiens ont été à la hauteur et ce, dans toutes les catégories d’âge.



Des cadets aux masters, Tahiti a enchaîné les succès sur le plan d’eau de Hilo et si des victoires voire des podiums ont échappé aux rameurs du Fenua dans les courses où ils étaient en lice, ce le fut face à des adversaires très compétitifs, ce qui donne encore plus de relief à la domination tahitienne. Nombre de médailles d’or ont été gagnées ou perdues à la bagarre par les Tahitiens, ce qui a régulièrement entraîné des finales palpitantes avec en prime le soleil qui était enfin de la partie lundi.



Et l’avenir du va’a tahitien semble radieux, comme en témoignent les performances de ses cadets et de ses juniors, même s’il n’y a pas eu de médailles d’or chez les cadets, qui ont tout de même récolté trois médailles d’argent. Les juniors tahitiens ont en revanche dominé leur catégorie d’âge avec quatre médailles d’or, dont celles de Nateahi Sommer et Tevaitini Pahuiri en V1 500 mètres.

Des temps forts et de l’émotion



Il est délicat de mettre en avant un rameur plutôt qu’un autre car la domination tahitienne tient d’abord à son collectif. Mais il y a eu deux temps forts ce lundi après-midi générés par l’émotion de Karyl Maoni après sa victoire en V1 master 50 ans 500 mètres et le succès de Revi Thon Sing en open hommes 500 mètres au terme d’une finale indécise jusque dans les derniers mètres. Karyl Maoni, l’emblématique rameur tahitien, avait les larmes aux yeux au micro de notre confrère de TNTV Olivier Huc après sa médaille d’argent en V12 master hommes 500 mètres et celle en or en V1 50 ans obtenu à 20 minutes d’intervalle. Karyl Maoni a dédié ses deux médailles avec beaucoup d’émotion à sa mère qui a des problèmes de santé.



La finale open hommes V1 500 mètres a tenu toutes ses promesses. Revi Thon Sing, Manutea Million – bien connu à Tahiti mais qui courait pour la Nouvelle-Zélande – et Kevin Ceran-Jerusalemy ont été à la bagarre tout au long de la course et cela s’est joué dans les derniers mètres, les Tahitiens décrochant l’or et le bronze dans l’une des courses phares du Mondial.



À noter aussi la belle victoire de Mihimana Ah Min en V1 master 40 ans. En V1 open femmes 500 mètres, pas de Tahitienne sur le podium, encore que c’est la native de Huahine Iloha Eychenne qui s’est imposée, mais elle représentait la France.



Tahiti survole le Mondial en nombre de médailles d’or et si la Nouvelle-Zélande compte une médaille de plus au total et que Hawaii n’est pas loin, c’est d’abord grâce à la loi du nombre qui leur permet d’être présents dans toutes les courses, ce qui n’est pas le cas des Tahitiens. Et puis on le rappelle régulièrement, c’est bien le nombre de titres mondiaux qui importe et à cet égard, Tahiti est intouchable, ce que devrait confirmer la suite des Championnats du monde.



Patrice Bastian



Les médaillés tahitiens lundi



OR

- V1 juniors filles 500 m : Nateahi Sommer

- V1 juniors garçons 500 m : Tevaitini Pahuiri

- V1 open hommes 500 m : Revi Thon Sing

- V1 master hommes 40 ans 500 m : Mihimana Ah Min

- V1 master hommes 50 ans 500 m : Karyl Maoni

- V12 juniors filles 500 m : EDT Va’a/Ihilani Va’a

- V12 juniors garçons 500 m : EDT Va’a/Faanui

- V12 open hommes 500 m : Pupu Tahoe

- V12 master femmes 40 ans 500 m : Ruahatu/Varu Re’a

- V12 master hommes 50 ans 500 m : Taoiatea/Paddling Connection

ARGENT

- V1 cadettes 500 m : Maggy Marere

- V1 cadets 500 m : Hitiragi Tommasini

- V1 juniors filles 500 m : Mihinoa Paari

- V1 master hommes 40 ans 500 m : Manuarii Maihota

- V12 cadettes 500 m : EDT Va’a/Tamarii Mataiea

- V12 open femmes 500 m : Ihilani Va’a

- V12 master femmes 50 ans 500 m : Ruahatu/Tamarii Mataiea

- V12 master hommes 40 ans 500 m : Raiatea/Paddling Connection

BRONZE

- V1 juniors garçons 500 m : Tamatoa Tauhirio

- V1 open hommes 500 m : Kevin Ceran-Jerusalemy

- V12 juniors garçons 500 m : OPT/Rairoa

- V12 open femmes 500 m : Teva





ENCADRE

Le tableau des médailles



Pays Or Argent Bronze Total

Tahiti 27 12 7 46

Nouvelle-Zélande 10 27 10 47

Hawaii 8 11 16 35

USA 4 2 3 9

Canada 4 2 2 8

France 3 0 0 3

Australie 2 2 3 7

Wallis et Futuna 1 0 0 1

Brésil 0 0 7 7

Allemagne 0 0 2 2

NB : Après quatre jours de compétition

