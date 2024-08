Va’a Tahiti affirme sa suprématie au Mondial de vitesse

Tahiti, le 25 août 2024 - Le va’a tahitien a nettement dominé la 20e édition des Championnats du monde de vitesse de va’a qui se sont tenus du 16 au 23 août à Hilo sur l’île de Big Island à Hawaii. Avec 40 titres mondiaux, les rameurs tahitiens se sont largement imposés au tableau des médailles devant Hawaii (21 médailles d’or) et la Nouvelle-Zélande (14 médailles d’or).



La satisfaction et le sentiment du devoir accompli, pour ce qui est de replacer Tahiti au premier rang mondial, animait la sélection tahitienne vendredi soir à Hilo après la cérémonie de clôture des 20e Championnats du monde de vitesse de va’a. Battu d’une médaille d’or par la Nouvelle-Zélande en 2023 aux Championnats du monde de va’a marathon à Samoa, la délégation tahitienne a pris la direction de Hawaii un an plus tard avec l’intention de remettre les pendules à l’heure. Cet objectif a été rempli à Hilo et de la plus belle des manières !



Tahiti a d’abord survolé le Mondial des nations lors des deux premières journées de compétition les 16 et 17 août en faisant quasiment un carton plein de médailles d’or sans compter la domination des para va’a du Fenua dans leur catégorie. La supériorité tahitienne s’est ensuite confirmée lors du Mondial des clubs programmés du 18 au 23 août. Il y eut certes quelques déceptions parfois liées à des disqualifications jugées sévères par le staff tahitien, pour des départs jugés anticipés, mais les rameurs tahitiens ont globalement confirmé leur potentiel dans les courses où ils étaient engagés.



Avec quasiment le double de médailles d’or par rapport à Hawaii (2e au tableau des médailles), la domination des Tahitiens a été écrasante et encore faut-il souligner que Hawaii a obtenu plusieurs médailles d’or chez les 70 et 80 ans où ses clubs étaient les seuls en course dans des finales directes. La Nouvelle-Zélande visait sans doute mieux que 14 médailles d’or et est revenue à un statut plus conforme à ses capacités après sa victoire surprise à Samoa.

Une dernière journée éclatante



Déjà assurée jeudi soir de finir premiers au tableau des médailles avant la journée de clôture du Mondial, les rameurs tahitiens n’en sont pas moins restés hyper-motivés vendredi. Après les séries du matin et les demi-finales à suivre où les va’a tahitiens se sont quasiment tous qualifiés, s’enchaînaient les 15 finales V6 500 mètres, bien que les trois premières concernent les 70 et 75 ans hommes et femmes où Tahiti n’était pas engagé. Pas de Tahitiens sur le podium lors des finales 60 ans hommes et 60 ans femmes, Ruahatu laissant échapper le bronze pour 46 centièmes chez les dames. Ça ne souriait pas à Tahiti jusque-là, mais quel rebond par la suite, nos rameurs dominant sept des huit finales disputées. Les juniors garçons de Faanui s’imposaient devant le Team OPT pour 16 centièmes. Paddling Connection faisait cavalier seul en master 40 ans. Pas d’or en juniors filles mais de l’argent et du bronze pour Ihilani Va’a et EDT Va’a. Nouveau combat entre Tahitiens en cadets entre Faanui et EDT Va’a, les rameurs de Bora Bora s’imposant encore au finish pour 15 centièmes. Tahiti gonflait son capital or lors des cinq finales à suivre grâce à Varu Re’a Va’a en master 40 ans Femmes, Paddling Connection en master Hommes 50 ans, EDT Va’a en Cadettes, Tahiti réalisant encore un doublé sur la course dite reine en Open Hommes avec la victoire du Team Tamarii Mataiea devant Bora Bora Va’a et là aussi à la suite d’un spectaculaire combat. La finale Open Dames, dernière course du Mondial, n’a en revanche pas fait le bonheur des Tahitiennes, la Nouvelle-Zélande y réalisant un triplé devant Ihilani 1, Teva et Ihilani 2. Mais ce résultat ne retire rien à la remarquable performance de Tahiti au Mondial. Rodolphe Apuarii, le président de la Fédération tahitienne de va’a, tire évidemment un bilan élogieux du parcours tahitien : “Je suis, bien sûr, très satisfait de la performance de nos rameurs avec 40 médailles d’or. Et nombre de ces médailles ont été obtenues chez les jeunes et cela est très encourageant pour l’avenir. Je pense que l’on va rester au sommet du va’a mondial pendant encore de très nombreuses années. Je regrette quand même aujourd’hui certaines disqualifications de nos va’a pour des départs anticipés et ça ne paraissait pas évident sur les images. Mais nous avons retrouvé notre rang de première nation mondiale et c‘est bien l’essentiel.”

Mihinoa Paari et Karyl Maoni les plus médaillés



Le succès tahitien est collectif d’abord mais on doit aussi évoquer des individualités, tels l’entraîneur Philippe Bernardino qui a remarquablement préparé ses troupes et Mihinoa Paari (17 ans) et l’éternel Karyl Maoni (53 ans). Les deux rameurs ont été les plus médaillés du Mondial. La jeune rameuse de Ihilani Va’a a décroché six médailles d’or et deux d’argent, Karyl Maoni qui a ramé pour Paddling Connection obtenant cinq médailles d’or et une d’argent et rappelons qu’il avait déjà décroché huit titres mondiaux dans les éditions précédentes ce qui en fait sans doute le rameur le plus titré de l’histoire des Championnats du monde.



L’ensemble de la délégation tahitienne est attendu avec les honneurs samedi soir à Tahiti-Faa’a, à son retour de Hawaii.



Le prochain rendez-vous mondial aura lieu en 2025 au Brésil en va’a marathon. La 21e édition du Championnat du monde de vitesse aura lieu à Singapour en 2026. En attendant, c’est bien la Hawaiki Nui Va’a 2024, programmée du 30 octobre au 2 novembre, qui constitue le prochain grand rendez-vous du va’a tahitien.



Patrice Bastian

Les médaillés tahitiens vendredi



OR

-V6 cadettes : Kahily Tinorua, Kalany Teupoohuitua, Maggy Marere, Ohana Teheura, Ravahere Villant, Sheyenne Avaemai (EDT Va’a)

-V6 cadets : Chance Tavita, Heifara Tiatia, Henry Sommers, Raihau Vaimarae, Toa-Rai Ellacott, Tumaki Trope (Faanui)

-V6 juniors garçons : Ariihauroa Haoatai, Denis Opeta, Emmanuel Teriipaia, Raimananui Pahuiri, Steeve Haoatai, Tevaitini Pahuiri (Faanui)

-V6 open hommes : Claude Mottet, Hiromana Flores, Keith Vernaudon, Tamatoa Chang Kui, Teiha Stephenson, Tiamano Leo (Tamarii Mataiea)

-V6 master femmes 40 ans : Ahuura Mao, Aurélie Laplane, Aurélie Yiou Halligan, Juliette Tokoragi, Lorenza Teururai, Uraau Tani (Varu Re’a Va’a)

-V6 master hommes 40 ans : Florian Teaurai, Karyl Maoni, Manuarii Maohota, Mihimana Ah Min, Moehau Paie, Wilfred Ah-Min (Paddling Connection)

-V6 master hommes 50 ans : Aldo Maueau, Karyl Maoni, Patrick Haoatai, Rauhiri Vahuari, Sébastien Tapi, Teva Richmond (Paddling Connection)



ARGENT

-V6 cadets : Christophe Wamytan, Rete Hokahumano, Tapuarii Tauraa, Teraiharii Teraiharoa, Tutaki Mariteragi, Tuterai Salmon (EDT Va’a)

-V6 juniors filles : Heipua Haereraaroa, Kaahilani Toomaruu, Lanilei Teua, Mihinoa Paari, Nanihi Maoni, Tiheni Punuataahitua (Ihilani Va’a)

-V6 juniors garçons : Roihau Vanaa, Taaroa Nacimento Teihoarii, Tane Mu Wong, Temataiea Fevre, Torea Roomataaroa, Victor Chong Hue (Team OPT)

-V6 open hommes : Jacques Maimaro, Jean-Marc Haoatai, Mahei Mai, Stanley Marakai, Taoahere Teena, Vahitu Tapare (Bora Bora Va’a)



BRONZE

-V6 juniors filles : Maggy Marere, Mahana Hokahumano, Matira Reiatua, Merahi Algret, Nateahi Sommer, Oliana Degage (EDT Va’a)

-V6 master hommes 40 ans : Errol Maoni, Joseph Taneri, Joseph Teinaore, Léon Krause, Patete Roopinia, Robito Tetuanui (Raiatea)

-V6 master hommes 50 ans : André Atapo, Eric Moasen, Eric Tane, Raimana Tehahe, Teriimarama Olson, William Vogel (Raiatea)





Le tableau final des médailles



Pays Or Argent Bronze Total

Tahiti 40 18 16 74

Hawaii 21 31 26 78

Nouvelle-Zélande 14 33 18 65

Canada 8 4 4 16

USA 6 3 6 15

France 3 0 0 3

Australie 2 3 6 11

Wallis et Futuna 1 0 0 1

Brésil 0 0 7 7

Allemagne 0 0 2 2

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 26 Août 2024 à 10:49 | Lu 148 fois