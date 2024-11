VTC: les Parisiennes vont pouvoir commander un trajet avec une conductrice

Paris, France | AFP | jeudi 28/11/2024 - Uber et Bolt ont annoncé jeudi le lancement d'options garantissant aux clientes que leur chauffeur est une femme, pour rassurer les conductrices comme les clientes.



Uber a lancé jeudi à Paris l'option "Uber by Women", sans surcoût, mais avec des temps d'attente potentiellement rallongés, explique Uber.



"Quelque 1.500 femmes chauffeurs à Paris pourront prendre en charge des passagères", indique l'entreprise dans un communiqué. "Ce nombre étant limité, les temps d'attente sur Uber by Women pourraient être plus élevés que sur d'autres options, 15 minutes en moyenne contre 4 minutes" avec la méthode de commande classique.



Un dispositif similaire a déjà été lancé par Uber dans d'autres pays, notamment en Pologne ou en République tchèque.



Avec cette option, Uber espère à la fois "féminiser la profession", masculine en très forte majorité, tout en "assur(ant) plus de sécurité" à ses clientes.



Pour attirer les conductrices, Uber leur proposera une "réduction substantielle" des frais prélevés sur chaque course, assure l'entreprise.



Uber by Women est "une excellente façon d'accroître l’attractivité du métier de VTC auprès de femmes qui ne se projetteraient pas dans cette profession", a estimé Laureline Serieys, directrice d'Uber en France, citée dans un communiqué de presse.



L'option est réservée aux clientes, et un rappel de cette règle s'affichera sur l'application, a expliqué Uber à l'AFP. Les conductrices pourront annuler la course dans l'éventualité où un homme utilise cette option.



Son concurrent européen Bolt a annoncé de son côté le lancement en France d'une option similaire appelée "Women for Women" d’ici la fin de l’année 2024.



"Pour Bolt, il est essentiel de garantir la sécurité de toutes les femmes dans les VTC, sans compromettre celle d’un groupe au bénéfice d’un autre", a souligné le directeur de Bolt en France, Julien Mouyeket. "La catégorie +Women for Women+ incarne cet engagement, en répondant aux attentes de sécurité des utilisatrices tout en protégeant les femmes chauffeurs".



Bolt compte également mettre en place un système de vérification de l'identité des utilisateurs "pour améliorer la sécurité de tous".



A terme, la plateforme compte également proposer "l’enregistrement audio des trajets, une mesure qui pourra être déclenchée par les passagers ou les chauffeurs si l'un d'eux ne sent pas à l'aise", et demande la création d’un "registre inter-plateformes", permettant de bloquer tout chauffeur signalé pour des faits graves sur une autre application.