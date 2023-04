Urgence écologique : état des lieux et conseils pratiques

TAHITI, le 13 avril 2023 - Qu’est-ce que l’urgence écologique ? Est-ce vraiment si urgent ? Que faire, seul et/ou à plusieurs ? Voici quelques-unes des questions auxquelles le livre Urgence écologique au fenua, petit guide pratique pour tous, se propose de répondre. Il est édité par ‘Api Tahiti et a été présenté jeudi lors d’une réunion publique à la bibliothèque universitaire.



Urgence écologique au fenua, petit guide pratique pour tous est un ouvrage collectif qui vient de paraître chez ‘Api Tahiti. Il a été présenté jeudi midi à la bibliothèque universitaire à l’occasion d’une réunion publique. Son objectif affiché est de donner au lecteur l’envie d’agir au quotidien pour devenir un acteur du changement. En effet, à l’écoute des informations, “ on reste souvent figé ”, commente Floh, l’illustratrice. “ Le livre apporte des pistes et idées pour agir .”



L’urgence environnementale ? Ça se passe en ce moment



Onze acteurs socio-économiques ont participé à la rédaction de ce guide dirigé par Sylvie Largeaud-Ortega, professeure à l’université de la Polynésie française. Ils se sont exprimés chacun dans leur domaine de spécialité, partageant leurs savoir-faire, leurs connaissances mais aussi leur expérience acquise sur le terrain. Tous dressent un état des lieux international, local et apportent des conseils pour passer à l’action personnellement et/ou collectivement et faire changer les choses.



En introduction, le guide fait un point sémantique. Il revient sur la réalité de l’urgence environnementale. “ On sait déjà qu’il y a une ‘urgence climatique’ : canicules, incendies, inondations… elle est partout à la télé, dans les journaux, sur le net. Mais ce n’est que la partie la plus visible du problème. L’urgence climatique, en fait, ce n’est que l’une des conséquences de tous les dégâts générés dans les autres domaines : stérilisation des sols, pollution de l’air, de la terre et de l’eau, chute de la biodiversité (…) L’urgence environnementale, c’est un effondrement global qui met en péril l’existence et la pérennité de la vie sur terre. Et ça se passe en ce moment (…) ”.



Questions diverses

Énergie, océan, terre, agriculture et alimentaire… les thématiques abordées sont variées, et toutes liées plus ou moins directement. Tout au long du guide, de nombreuses questions sont traitées comme : comment répondre à l’urgence environnementale avec notre alimentation ? Que peuvent faire les jeunes pour l'environnement ? Comment mieux gérer les espèces menacées ? Pourquoi s’investir dans une association ? En plus de décrire les enjeux de l’urgence environnementale, le guide propose de mettre en place des actions individuelles et collectives. Les réponses sont accessibles au plus grand nombre. “ Il n’y a pas de jargon, de termes techniques, chacun y trouvera son compte ”, promet Sylvie Largeaud-Ortega.



Marie-Laure Vanizette est auteure. Diplômée en sciences politiques, en droit et en management à l’Essec, elle est bénévole depuis 2016 pour l’association Te Rauatiati a tau a hiti noa tu et membre du bureau de la Fédération des associations de protection de l’environnement Te Ora Naho. Elle dit avoir appris beaucoup à la lecture de ce guide. Elle insiste sur l’importance, avant d’agir, “ de penser autrement, de revoir son rapport à la nature, ses besoins ”. Elle rappelle que la nature n’est pas un milieu, un environnement dans lequel l’homme évolue, consomme, puise. L’homme est la nature, “ maltraiter la nature, c’est nous maltraiter ”.



Jason Man Sang, militant, revient dans le guide sur son parcours. Il a accepté d’expliquer le comment et le pourquoi de sa position aujourd’hui car il espère voir grossir les rangs des militants pour le vivant. Selon lui, les engagements individuels ne sont plus suffisants, des démarches collectives d’ampleur sont indispensables pour changer les choses. “ Cela passera par la politique, par le pouvoir politique. ” Il ne cache pas avoir recours à la voie de la désobéissance, revendique ses propos révolutionnaires. “ La contrainte de l’urgence versus l’immobilisme nous oblige à faire plus que le colibri .”



Le guide permet de prendre de la hauteur, de mieux comprendre les impacts directs bien sûr, mais surtout indirects des actions individuelles et collectives. Ainsi le lecteur découvrira-t-il, s’il ne le sait pas encore, toutes les conséquences de l’alimentation sur l’environnement : déforestation liée à l’élevage intensif, production de gaz à effet de serre, trafics… Le chef Riki Wong Yen écrit : “ Il est encore temps d’agir et nous pouvons le faire ”. Selon lui, faire le choix d’acheter un régime de bananes a plus que la saveur du fruit. “Ce geste a le goût de l’écologie, de l’engagement, de la sobriété, de l’envie de faire fonctionner le tissu local. Vouloir bouger a déjà une saveur .”



Sourires illustratifs



Le lecteur, au fil des pages, pourra retrouver des illustrations poétiques, légères. Elles sont autant de “ sourires illustratifs ” qui offrent des respirations bienvenues. Des liens vers des vidéos complémentaires sont divulgués pour aller plus loin. Le guide s’achève sur un annuaire d’associations, pour ceux qui souhaiteraient passer à l’action collectivement.



Pratique



En vente dans les librairies au tarif de 1 800 Fcfp.





Contacts



