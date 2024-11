Une vague végétale prend forme à Vairao

Tahiti, le 13 novembre 2024 – L’œuvre sera entièrement recouverte de verdure et fleurie d’ici quelques mois. Imaginée par le responsable du service des espaces verts de Hossegor dans le cadre du jumelage avec Taiarapu-Ouest, la vague végétalisée de Vairao a été finalisée avec l’aide des élèves du CJA, ce mercredi.





Entre Taiarapu-Ouest et Soorts-Hossegor, les échanges s’enchaînent depuis l’officialisation du jumelage en 2022. Au terme d’un mois de visites et de rencontres, une petite délégation est sur le départ. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Sylvain Darricau, responsable du service des espaces verts de Hossegor, laisse un témoignage de sa créativité et de son savoir-faire à Vairao.



Son projet initial était d’aménager un jardin public autour du “mariage des cultures” polynésienne et landaise. Le temps et les moyens ont manqué, mais il est tout de même parvenu à réaliser la pièce maîtresse : une vague végétalisée de 3 mètres de haut déroulant sur 7 mètres de long, positionnée à l’entrée du quai, face à la grande passe de Vairao et sur la route qui mène à la vague mythique de Teahupo’o. “C’est du jamais-vu en France, et peut-être même dans le monde. Le surf et nos vagues, c’est le point de départ de notre jumelage. C’était une évidence”, se réjouit le technicien. Enthousiasme partagé par le maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa : “C’est le symbole qui nous unit. Et ce projet s’inscrit dans une continuité d’embellissement de la commune.”





Quelques mois de patience et d’entretien

Deux matinées ont été consacrées à la réalisation de l’armature métallique, avec l’aide de trois agents du service bâtiment de Taiarapu-Ouest. Ce mercredi matin, la touche finale a été apportée en partenariat avec le Centre des jeunes adolescents (CJA) de Vairao. Pelles et pioches en main, sept élèves ont assisté Sylvain Darricau pour la mise en terre de trois variétés de plantes grimpantes (fushia, thunbergia et chèvrefeuille), choisies pour leur rusticité et leur croissance rapide, ainsi que pour leurs fleurs qui pareront la vague de rose, de blanc et de bleu, d’ici quelques mois.



“Ce n’est pas la vague que j’ai dessinée, mais il faut savoir s’adapter. C’est un bel apprentissage ! Et il y a eu beaucoup d’enthousiasme de la part des jeunes pour venir planter. Le faire ensemble et leur passer le relais, ça donne encore plus de sens à ce projet”, souligne le paysagiste, qui espère pouvoir “un jour” revenir voir le résultat. L’entretien sera confié à des agents de la commune, mais les élèves ne manqueront pas de suivre l’évolution de leur chef-d’œuvre. “Je viens de Toahotu, donc je vais passer devant tous les jours pour voir ce que ça donne. Je suis déjà contente du rendu !”, confie Ranihei, qui a entrelacé les tiges avec soin pour donner toutes ses chances à la nature.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 13 Novembre 2024 à 15:00 | Lu 398 fois