Une très belle réussite pour la 2e édition du Reef Tahiti Nui festival

Tahiti, le 9 décembre 2024 - Pendant tout le week-end, la plage de Taharu'u à Papara a accueilli le Reef Tahiti Nui Festival. Beach soccer, paddle, surf et bodyboard au programme pendant deux jours pour le plus grand bonheur des jeunes venus en nombre participer à cet événement festif et convivial. Vivement l’année prochaine !



Le Reef Tahiti Nui Festival est en train de devenir une référence dans le monde du surf tahitien. Créé l’année dernière par le duo de choc Steven Pierson et Jean-Michel Paille, les deux moteurs du Tahiti Nui Surf school & Club Training, cet événement dédié aux jeunes surfeurs et surfeuses de 18 ans et moins, a vu cette année l’afflux de nombreux bodyboarders. Et le nombre de participant a plus que doublait cette année en comparaison avec la première édition. “Nous sommes très heureux de voir que cette année, les jeunes sont venus plus nombreux surtout en bodyboard. C’est ce qu’on voulait. Mélanger les sports et permettre aux jeunes de passer un week-end tous ensemble, tous sports confondus”, s’est réjoui Steven Pierson. Car en plus du surf et du bodyboard, on pouvait pratiquer le stand-up paddle mais aussi le beach soccer. Et cette année, le festival a voulu s’élargir et proposer d’autres choses que le sport : “Je te tiens à remercier Hans et son association ‘J’aime mon Fenua’ qui est venu faire un atelier sur le recyclage des noix de coco. Les enfants ont adoré ! C’est ça l’esprit que nous voulons insuffler au festival”, complète Steven. En plus de toutes ces animations et l’ambiance familiale qui a rythmé ces deux jours, et le spectacle offert sur l’eau était à la hauteur du rendez-vous. Des vagues fantastiques sous un magnifique soleil, ont permis aux soixante jeunes de s’exprimer pleinement. Plusieurs catégories allant des moins de 10 ans jusqu’aux 18 ans et moins, garçons et filles, des bodyboarders et cette année une nouveauté : la possibilité offerte aux novices de participer à la compétition. “Ce sont les jeunes qui n’ont pas l’habitude de participer à des compétitions et ceux qui n’arrivent pas à franchir le cap des séries. C’est l’opportunité pour tous de pouvoir vivre une compétition et pourquoi pas d’atteindre le dernier carré, voire de gagner.” Il y avait aussi du air show. Basé sur les figures artistiques en surf, les jeunes s’en sont donnés à cœur joie durant ces sessions. Un vrai mélange des disciplines dont le cœur restait la compétition de surf. Débutant samedi par les séries, les différentes catégories ont fait le spectacle pour le plus grand bonheur des spectateurs venus en nombre. Dimanche après-midi se déroulaient les finales. Les futurs Mihimana Braye, présent samedi pour une séance, ou Vahine Fierro, ont montré que la relève du surf polynésien était là et comptait bien dans l’avenir faire parler d’elle. Certains ont déjà commencé comme Miliani Simmon, récente vainqueur de la Taapuna Master, ou encore les frères Pierson, à peine 8 et 10 ans et déjà des qualités de glisse incroyables. Tout ce petit monde a animé un week-end réussi et gageons que la prochaine édition aura aussi son lot de surprises.