Une semaine pour plaider l’écomobilité

Tahiti, le 15 septembre 2024 - De la même manière que les années précédentes, la Semaine européenne de la mobilité (SEM) se déroulera du 16 au 22 septembre prochain.



La Polynésie française fait partie des 1 361 villes et collectivités dans une quarantaine de pays inscrites à cet événement. Ce dernier a pour objectif d’inciter les citoyens et citoyennes, mais aussi les acteurs du privé comme ceux du public, à adopter des modes de déplacements plus durables.



Au fenua, le constat est sans appel : les véhicules particuliers représentent 77% de nos déplacements, entraînant des nuisances fortes telles que l’insécurité routière, une congestion du trafic urbain, la pollution locale ou encore les émissions de gaz à effet de serre (GES), principales responsables du dérèglement climatique. En 2021, 33% des émissions de GES sur le territoire étaient dues aux transports routiers. Les véhicules particuliers représentent 77% de nos déplacements.

La Polynésie française sera donc au rendez-vous de la 23e Semaine européenne de la mobilité et invite à cette occasion l’ensemble des Polynésiens à participer pleinement et adopter une démarche écocitoyenne pérenne durant cette période.



Le gouvernement encourage ainsi à éviter l’utilisation de la voiture particulière, notamment l’autosolisme, et plutôt à privilégier les modes de déplacements doux comme la marche et le vélo, ou encore à emprunter les bus et les véhicules en libre-service, ou bien à faire le choix du covoiturage.



Journées thématiques…



De multiples événements seront organisés : défis, stands d’information et concours, pour soutenir les participants et participantes et faire en sorte que cette semaine se place au cœur de l’actualité du moment.



En ce sens, huit journées thématiques sont planifiées, dont six incluent un jeu-concours, du lundi 16 au dimanche 22 septembre, avec une animation en bonus le dimanche 29 septembre.



Afin de susciter l’engouement autour de ces activités en lien avec la mobilité durable, la Direction des transports terrestres fera l’acquisition de lots attractifs pour le plus grand nombre ou relatifs à la thématique (vélo à assistance électrique, formation au permis de conduire ou à la conduite accompagnée, passe pour une journée brunch et spa à Tahiti, lot artisanal, etc.).



Les informations en lien avec les événements seront disponibles sur la page Facebook de la Direction des transports terrestres.



… et lots à gagner



Un “défi marche” se déroulera du 16 au 22 septembre. Il consistera, pour les participants à parcourir durant cette période un certain nombre de pas ou de kilomètres à pied. Ceux qui y parviendront pourront participer à un tirage au sort leur permettant de remporter des lots.



Un quiz, dont les questions porteront sur la mobilité douce et la sécurité routière, sera aussi disponible en ligne dès le 17 septembre. Les personnes qui répondront correctement à un minimum de questions pourront également participer à un tirage au sort avec, à la clé, là-aussi, des cadeaux à remporter.



Une “photomobile” sera aussi déployée dans le centre-ville de Papeete ce mercredi 18 septembre. Il s’agit d’un panneau “passe-têtes” derrière lequel ceux et celles qui le souhaitent pourront se prendre en photo avant de les publier en mode “public” sur leurs pages Facebook. Un tirage au sort départagera les gagnants et gagnantes.



Une chasse au “Ticket d’or” sera également proposée le vendredi 20 septembre, date de la Journée mondiale du transport public. Ledit ticket sera caché sous un siège dans l’un des bus du réseau Tere Tahiti. Celui ou celle qui le découvrira remportera un lot.



Des jeux en ligne seront mis en ligne le samedi 21 septembre et les personnes qui les auront complétés auront la chance de gagner un lot en se faisant tirer au sort.



Enfin, une chasse au trésor sera organisée ce dimanche 29 septembre, en partenariat avec la ville de Papeete. Les personnes qui souhaitent participer à cette activité sont invitées à réaliser un parcours pré-identifié tout en répondant à des questions. Les participants et participantes qui auront relevé le défi pourront participer à un tirage au sort pour gagner un lot. La Polynésie française fait partie des 1 361 villes et collectivités dans une quarantaine de pays inscrites à cet événement. Ce dernier a pour objectif d’inciter les citoyens et citoyennes, mais aussi les acteurs du privé comme ceux du public, à adopter des modes de déplacements plus durables.Au fenua, le constat est sans appel : les véhicules particuliers représentent 77% de nos déplacements, entraînant des nuisances fortes telles que l’insécurité routière, une congestion du trafic urbain, la pollution locale ou encore les émissions de gaz à effet de serre (GES), principales responsables du dérèglement climatique. En 2021, 33% des émissions de GES sur le territoire étaient dues aux transports routiers.La Polynésie française sera donc au rendez-vous de la 23e Semaine européenne de la mobilité et invite à cette occasion l’ensemble des Polynésiens à participer pleinement et adopter une démarche écocitoyenne pérenne durant cette période.Le gouvernement encourage ainsi à éviter l’utilisation de la voiture particulière, notamment l’autosolisme, et plutôt à privilégier les modes de déplacements doux comme la marche et le vélo, ou encore à emprunter les bus et les véhicules en libre-service, ou bien à faire le choix du covoiturage.De multiples événements seront organisés : défis, stands d’information et concours, pour soutenir les participants et participantes et faire en sorte que cette semaine se place au cœur de l’actualité du moment.En ce sens, huit journées thématiques sont planifiées, dont six incluent un jeu-concours, du lundi 16 au dimanche 22 septembre, avec une animation en bonus le dimanche 29 septembre.Afin de susciter l’engouement autour de ces activités en lien avec la mobilité durable, la Direction des transports terrestres fera l’acquisition de lots attractifs pour le plus grand nombre ou relatifs à la thématique (vélo à assistance électrique, formation au permis de conduire ou à la conduite accompagnée, passe pour une journée brunch et spa à Tahiti, lot artisanal, etc.).Les informations en lien avec les événements seront disponibles sur la page Facebook de la Direction des transports terrestres.Un “défi marche” se déroulera du 16 au 22 septembre. Il consistera, pour les participants à parcourir durant cette période un certain nombre de pas ou de kilomètres à pied. Ceux qui y parviendront pourront participer à un tirage au sort leur permettant de remporter des lots.Un quiz, dont les questions porteront sur la mobilité douce et la sécurité routière, sera aussi disponible en ligne dès le 17 septembre. Les personnes qui répondront correctement à un minimum de questions pourront également participer à un tirage au sort avec, à la clé, là-aussi, des cadeaux à remporter.Une “photomobile” sera aussi déployée dans le centre-ville de Papeete ce mercredi 18 septembre. Il s’agit d’un panneau “passe-têtes” derrière lequel ceux et celles qui le souhaitent pourront se prendre en photo avant de les publier en mode “public” sur leurs pages Facebook. Un tirage au sort départagera les gagnants et gagnantes.Une chasse au “Ticket d’or” sera également proposée le vendredi 20 septembre, date de la Journée mondiale du transport public. Ledit ticket sera caché sous un siège dans l’un des bus du réseau Tere Tahiti. Celui ou celle qui le découvrira remportera un lot.Des jeux en ligne seront mis en ligne le samedi 21 septembre et les personnes qui les auront complétés auront la chance de gagner un lot en se faisant tirer au sort.Enfin, une chasse au trésor sera organisée ce dimanche 29 septembre, en partenariat avec la ville de Papeete. Les personnes qui souhaitent participer à cette activité sont invitées à réaliser un parcours pré-identifié tout en répondant à des questions. Les participants et participantes qui auront relevé le défi pourront participer à un tirage au sort pour gagner un lot.

Rédigé par D’après communiqué le Lundi 16 Septembre 2024 à 06:20 | Lu 336 fois