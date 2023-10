Une semaine et un sommet, pour discuter tourisme durable

Tahiti, le 9 octobre 2023 – Une semaine dédiée au tourisme durable est organisée du 16 au 20 octobre prochains en Polynésie. De nombreux événements sont au programme, comme le Sommet pour le tourisme durable du Pacifique, où une vingtaine de pays de la région seront présents pour discuter de stratégies touristiques plus écoresponsables.



“Le tourisme durable, c'est réorganiser le secteur, pour que dans quatre, cinq, voire dix générations, on puisse être encore là à parler de tourisme. Car si on ne le fait pas, dans à peine deux générations, on ne pourra plus en parler, puisqu'on aura détruit l'environnement et personne ne voudra visiter nos îles. De plus le tourisme durable, c'est permettre aux communautés qui vivent partout dans notre Pays, d'avoir un moyen de subsistance, pour qu'elles vivent dignement et correctement de cette activité, car le plus souvent, le tourisme se développe à l'encontre des populations locales" a défini le président du Pays, Moetai Brotherson, ce lundi, lors de la conférence de presse annonçant la semaine du tourisme durable, du 16 au 20 octobre. Un événement à caractère régional qui accueille de nombreux pays du Pacifique Sud.



En effet, conscient que le tourisme durable a un rôle essentiel à long terme, dans le développement économique et dans la qualité de vie de la population, le Pays a décidé d'organiser une série d'événements de grande envergure sur ce sujet lors de cette semaine à thème. Au programme : un Forum de la croisière ou encore le Conseil des ministres du tourisme du Pacifique. Le point d'orgue de la semaine sera, lui, le Sommet pour le tourisme durable du Pacifique. Des élus, des représentants d’ONG, des ministres du tourisme, des experts, ainsi que des acteurs clés de l'industrie touristiques vont donc pouvoir se rencontrer pendant ces cinq jours, afin d'échanger autour des enjeux et sur les actions nécessaires pour promouvoir le tourisme durable dans la région. “L'idée c'est vraiment de discuter. De connaitre ce qui se fait ailleurs sur ce sujet et pourquoi ne pas s'en inspirer. Ça marche aussi dans le sens inverse : peut-être que certains vont s'inspirer de nos méthodes”, a notamment expliqué Moetai Brotherson.



Un sommet pour échanger



Le Sommet pour le tourisme durable du Pacifique, est vraiment le point phare de cette semaine. En effet, le rendez-vous qui se tiendra les 16 et 17 octobre au Hilton de Faa'a, est organisé conjointement par la Polynésie et la South Pacific Tourism Organization (SPTO). Cette organisation, compte une vingtaine de pays membres, dont Nouvelle-Zélande, l'Australie, les Fidji et la Polynésie. La quasi-totalité de ses adhérents a, par ailleurs, déjà pris une série de mesures pour développer et réviser des stratégies touristiques plus écoresponsables.



Lors de ce sommet, quatre thématiques seront abordées lors de tables rondes et ateliers interactifs, comme la prospérité économique, les communautés prospères et inclusives, les cultures visibles et valorisées et enfin les îles et océans sains. L'objectif de ce sommet, est, comme le reste des événements prévus, simplement d’échanger. Aucune norme, ou règle, ne sera imposées aux participants pour concrétiser les sujets abordés. “Il n'y a pas de vocation à imposer un cadre rigide aux pays membres. Il s'agit vraiment pour nous tous, de découvrir ce qui se fait ailleurs, pour que chacun puisse définir sa politique du tourisme et installer et planifier des infrastructures en fonction”, a conclu le président du Pays.



Pas de volonté de stratégie touristique avec la Chine Parmi les membres SPTO qui participeront au sommet organisé à Tahiti les 16 et 17 octobre prochains, il y aura notamment la Chine. Interrogé sur une potentielle stratégie touristique avec l'Empire du milieu, le président du Pays a déclaré que pour l'heure, accueillir des cohortes de touristes chinois serait “compliqué” pour le pays. “Avec la Chine, on est de suite dans des échelles tellement gigantesques que même si l'on capte un pourcentage minime de leurs touristes, ça fait déjà énormément de monde”, commente le président du Pays. “Ce sont des touristes très particuliers... la plupart ne savent déjà pas nager. Alors pour les bungalows sur pilotis, ça ne serait pas terrible. De plus, ils veulent manger chinois, mais de chez eux, pas du chao men ou du poulet citron... On a déjà eu, dans le passé, des retours d'hôteliers qui ont reçu des charters de touristes chinois et qui nous ont dit que c'était très compliqué avec eux. Ils sont très bruyants, désordonnés, avec un comportement spécifique.... Et nos hôtels ne sont pas forcements demandeurs.” Cependant, Moetai Bortherson ne ferme pas totalement la porte en arguant que “tout peut évoluer dans le futur” : “Il faudrait peut-être d'ailleurs construire des resorts adaptés pour eux.”



Rédigé par Thibault Segalard le Lundi 9 Octobre 2023 à 18:14 | Lu 229 fois