Une plateforme pour consulter ses informations fiscales en un clic

Tahiti, le 13 janvier 2023 – La Direction des impôts et des contributions publiques vient de mettre en service sa plateforme en ligne mesimpots.gov.pf. Celle-ci permet aux usagers de consulter l'ensemble de leurs informations fiscales sans avoir à se déplacer. La plateforme est amenée à s'enrichir, avec notamment un service de télépaiement qui devrait être mis en place dans un second temps.



Le Pays poursuit la modernisation de ses services. Dans un communiqué, la présidence indique que la Direction des impôts et des contributions publiques vient de mettre en service sa plateforme en ligne mesimpots.gov.pf. Cette plateforme doit permettre aux usagers d'accéder "rapidement, en un seul lieu et sans avoir à se déplacer" à l’ensemble des informations fiscales traitées par la DICP et la Paierie de la Polynésie française. Ils retrouveront le détail de leurs déclarations, leurs avis d'imposition, leurs paiements et leurs prochaines échéances fiscales. Si les usagers qui télédéclarent la taxe sur la valeur ajoutée, la contribution pour la solidarité (CPS) et la contribution de solidarité territoriale retenue sur les traitements, salaires et autres revenus assimilés pourront le faire via la plateforme, il n'est pas encore possible de payer ses taxes et impôts directement en ligne. Cela devrait être mis en place dans un second temps puisque l'offre de téléservices doit être "progressivement enrichie par la mise en place d’une messagerie sécurisée, la délivrance des attestations fiscales, le télépaiement et la généralisation de la télédéclaration aux autres impôts gérés par la DICP".



Dans son communiqué, la présidence se félicite de la mise en place de cette nouvelle plateforme, qui est "l’aboutissement d’un travail collaboratif entre la DICP, pilote du projet, les équipes de développement de la Direction du système d’information et la Paierie de la Polynésie française". Elle poursuit en indiquant que "des ateliers de travail réguliers, avec un panel d’utilisateurs aux profils variés (financiers, comptables, patentés, retraités, etc.), ont été organisés tout au long des travaux de développement informatique".