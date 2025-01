Une pierre deux coups dans un trafic d'ice

Tahiti, le 14 janvier 2025 - Alors qu'une femme et son mari ont été interpellés pour avoir tenté de rapporter un peu plus d'un kilo d'ice des États-Unis, l'enquête a également permis de mettre la main sur un autre trafic parallèle et son commanditaire. Ce dernier, dont le domicile a été perquisitionné, se trouvait être en possession de 38 millions de francs en espèces.



La promesse d'empocher un sacré pactole en effectuant un “simple aller-retour” vers les États-Unis continue, hélas, de bercer d'illusions bon nombre de Polynésiens. Le trafic d'ice, très lucratif, séduit et trompe quiconque s'y engouffre. C'est en tout cas ce qui s'est passé pour une femme, influencée par un mari tout juste sorti de prison et nourri de récits extravagants de la part de ses codétenus. Ce dernier, toujours sous contrôle judiciaire, n'a rien trouvé de mieux que d'envoyer sa propre femme aux États-Unis afin de récupérer une valise contenant un peu plus d'un kilo d'ice.



Une mission qui s'est avérée plus difficile que prévu : “Je devais juste récupérer une valise et la ramener”, raconte la femme du prévenu. “Un Mexicain est venu mais il avait deux valises, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai pris les deux valises mais j'en ai laissé une avec un ami là-bas. Je ne devais en ramener qu'une seule, c'est ce qu'on avait dit.” Et la femme se souvient très exactement de sa mission et de sa rémunération : “Il (son mari, NDLR) a tout organisé. Le billet d'avion, la réservation de l'hôtel, etc. Il m'a promis 18 000 dollars et m'en a donné 2 000 pour le séjour, comme argent de poche.” Mais si la primo-trafiquante a effectivement réussi à prendre l'avion avec le colis, ses rêves se sont arrêtés à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Interceptée par les douaniers, ces derniers ont très vite mis la main sur le kilo de drogue dissimulé dans un double fond de la valise. Interpellée, il n'a pas fallu bien longtemps à la compagne pour dénoncer son mari.



“Ça fait rêver”



Interrogée ce mardi par le tribunal correctionnel sur les raisons de cette folle entreprise, la femme s'est livrée sans retenue : “Je ne travaillais pas, je galérais même, pour être honnête. Du coup, quand il m'a proposé ça, j'y suis allée. J'étais consciente et j'ai pris le risque. J'avais besoin de cet argent.” Également présent à l’audience, le mari a fait preuve de tout autant de spontanéité : “En prison, tout le monde en parle. Je sais ce que ça rapporte et ça fait rêver. (...) À ma sortie de prison, j'ai essayé de trouver du travail. J'ai voulu être honnête avec les employeurs et je leur disais que je sortais de prison. Mais rien. Du coup, j'ai fait appel à mes contacts en prison. Je voulais gagner un petit pactole de 80 à 100 millions pour ensuite lancer une activité.”



Mais si les deux tourtereaux n'en étaient qu'à leur première et seule tentative, l'enquête a néanmoins permis de remonter jusqu'à un autre trafiquant, plus établi dans le milieu, qui n'a pourtant aucun lien direct avec cette affaire. Soupçonné puis écarté, l'homme a néanmoins vu son domicile être perquisitionné dans le cadre de cette enquête. Plus de 38 millions de francs en petites coupures ont été trouvés. Si l'homme a assuré qu'il s'agissait de l'argent d'un trafic datant d'avant sa première condamnation et qu'il a déjà écopé d'une peine à ce sujet, plusieurs indices ont suggéré le contraire. Et le ministère public n'a d'ailleurs pas mordu à l'hameçon puisqu'il a requis contre le trafiquant une peine de neuf ans pour récidive. Plus clément, le tribunal a condamné l'homme à sept ans d'emprisonnement. Quant au couple, le mari a écopé d'une peine de cinq ans d'emprisonnement pour avoir orchestré l'importation de l’ice et sa femme a été condamnée à quatre ans de prison assortis d'un sursis probatoire de 30 mois.