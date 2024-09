Une nouvelle espèce de requin fantôme découverte au large de la Nouvelle-Zélande

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mardi 23/09/2024 - Des chercheurs de Nouvelle-Zélande ont annoncé mardi avoir identifié une nouvelle espèce de requin fantôme, un poisson capable de chasser dans les eaux profondes de l'océan Pacifique.



Des spécimens de cette chimère à nez étroit d'Australasie ont été découverts sur le plateau de Chatham, une zone du Pacifique s'étendant sur plus de 1.000 km à l'est de la Nouvelle-Zélande, a rapporté l'équipe de l'Institut national de l'eau et de la recherche atmosphérique (Niwa), établi à Wellington.



Les requins fantômes, aussi appelés chimères, sont liés aux requins et aux raies et disposent d'un squelette cartilagineux. Ils se nourrissent de crustacés à des profondeurs pouvant atteindre quelque 2.600 m.



"Les requins fantômes comme celui-ci sont essentiellement confinés au fond de l'océan", a observé la chercheuse Brit Finucci, qui a donné à l'espèce le nom de "Harriotta avia" en hommage à sa grand-mère.



"Leur habitat les rend difficiles à étudier et surveiller, ce qui signifie que nous ne savons pas grand-chose de leur cycle de vie ou de leur classification quant aux espèces menacées, mais cela rend les découvertes comme celle-ci encore plus passionnantes", a-t-elle témoigné.



Ce requin fantôme était précédemment considéré comme faisant partie d'une seule et même espèce au niveau mondial, avant que les chercheurs ne découvrent des différences d'ordres génétique et morphologique vis-à-vis de ses cousins.