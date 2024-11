Une “mission flash” sur notre mode de scrutin validée à Paris

Tahiti, le 28 novembre 2024 – Le bureau de la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale vient de valider la demande de Nicole Sanquer de créer une “mission flash” de trois mois sur la révision de notre mode de scrutin et de sa prime majoritaire. Ses collègues députés Mereana Reid Arbelot (Tavini) et Moerani Frébault (Tapura) ont accepté d'en être les co-rapporteurs pour que les trois courants politiques soient représentés.



Petite piqûre de rappel pour les plus jeunes. Afin de mettre un terme à l'instabilité politique qu'a connue la Polynésie pendant une dizaine d'années à partir de 2004, le mode de scrutin a été révisé et appliqué aux élections territoriales de 2013. Un mode de scrutin proportionnel à deux tours avec la mise en place d'un seuil de 12,5% des suffrages pour pouvoir accéder au second tour et, surtout, l'attribution d'une prime majoritaire de 19 sièges pour le parti arrivé en tête. Objectif : garantir la stabilité et donc le bon fonctionnement des institutions.



Mais pour la présidente de A here ia Porinetia (Ahip), la députée Nicole Sanquer, ce système est injuste en ce qu'il “privilégie les grands partis”, comme elle l'a écrit au président du bureau de la délégation Outre-mer de l’Assemblée nationale. Un courrier dans lequel elle rappelle les résultats des dernières élections territoriales. Et notamment l'écart de voix très important qu'il faut pour pouvoir disposer d'un siège à Tarahoi : 1 698 voix pour un élu Tavini puisque c'est lui qui a raflé la prime majoritaire, 3 507 voix pour le Tapura qui est arrivé en deuxième position de ces élections, et 8 329 pour Ahip qui n'a donc que trois représentants à Tarahoi contre 16 pour le Tapura et 38 pour le Tavini.



Nicole Sanquer a donc sollicité la création d'une “mission flash” sur ce sujet. Une mission qui a été validée ce mercredi soir à Paris et qui se tiendra de janvier à mars prochain, sous la houlette de nos trois députés polynésiens (Nicole Sanquer, Mereana Reid-Arbelot et Moerani Frébault) représentant ainsi les trois courants politiques qui siègent à Tarahoi.