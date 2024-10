Une mission des pays du Pacifique en Nouvelle-Calédonie du 27 au 29 octobre

Nouméa, France | AFP | jeudi 24/10/2024 - Une mission du Forum des îles du Pacifique (FIP) devant dresser un état des lieux de la situation en Nouvelle-Calédonie, initialement prévue en août, aura lieu du 27 au 29 octobre, ont annoncé jeudi les autorités locales.



Les Premiers ministres des îles Cook Mark Brown, de Tonga Siaosi Sovaleni et de Fidji Sitiveni Rabuka, ainsi que le ministre des Affaires étrangères des îles Salomon, sont attendus à Nouméa dans le cadre de cette mission.



"Cela permettra à la population de la Nouvelle-Calédonie de partager son expérience, de parler librement au ministre et aux Premiers ministres", a déclaré aux journalistes Charles Wea, le conseiller pour les relations extérieures du président du gouvernement calédonien, Louis Mapou.



"L'objectif est de voir comment le Forum des îles du Pacifique peut proposer des pistes à l'État et la Nouvelle-Calédonie pour construire le Pays", a-t-il ajouté.



La mission a pour objectif "d'informer les citoyens de tous les membres du Forum des îles du Pacifique qui peuvent avoir une information un peu partiale", a précisé l'ambassadrice de France pour le Pacifique Véronique Roger-Lacan durant une rencontre avec la presse pour présenter la mission.



"L'idée est vraiment d’avoir une information équilibrée", a-t-elle poursuivi.



Le FIP, qui regroupe 18 Etats et territoires associés du Pacifique -dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française-, avait annoncé début août l'envoi dans l'archipel d'une "mission d'enquête" en Nouvelle-Calédonie, secouée par des violences liées à la réforme du corps électoral votée à Paris.



Elle avait ensuite été reportée, sur fond de mésentente entre Louis Mapou et Paris sur les objectifs de la mission.