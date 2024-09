Une mission de SpaceX a décollé pour réaliser la première sortie spatiale privée

Cap Canaveral,Floride,États-Unis | AFP | mardi 10/09/2024 - Un milliardaire, un pilote et deux employées de SpaceX ont décollé mardi de Floride pour une mission ambitieuse qui doit marquer une nouvelle étape dans l'exploration commerciale de l'espace, avec la première sortie spatiale privée de l'histoire.



Une fusée Falcon 9 a décollé au petit matin depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride, propulsant en orbite la capsule Dragon qui accueille les passagers de cette mission, baptisée Polaris Dawn.



"Félicitations aux équipes de SpaceX et à l'équipage du programme Polaris!", s'est exclamé sur X Elon Musk, le patron de l'entreprise spatiale.



Le commandant de cette mission prévue pour durer cinq jours est le milliardaire américain Jared Isaacman, qui collabore depuis plusieurs années avec SpaceX et finance en partie le voyage -- d'un montant non révélé.



L'un des principaux objectifs est de tester les toutes premières combinaisons de l'entreprise destinées au vide spatial, blanches et au look futuriste, lors d'une brève sortie à l'extérieur de la capsule.



Le vaisseau doit préalablement s'aventurer à une altitude de 1.400 km, le plus loin pour un équipage depuis les missions lunaires Apollo.



A plus de trois fois l'altitude de la Station spatiale internationale, l'environnement est complètement différent en matière de radiations et de micrométéorites, a expliqué Jared Isaacman lors d'une conférence de presse le mois dernier.



"Nous y resterons le moins longtemps possible, juste celui nécessaire pour recueillir les données que nous voulons", notamment sur l'effet sur le corps humain et le vaisseau, a-t-il dit.



Les deux employées de SpaceX à bord, Sarah Gillis et Anna Menon, deviendraient alors les femmes ayant voyagé le plus loin de la Terre. Elles sont les deux premières employées de l'entreprise à se rendre dans l'espace.



Le quatrième passager est le pilote Scott Poteet, un ancien de l'armée de l'air américaine et proche de Jared Isaacman.



- Danse spatiale -



La sortie spatiale, la première réalisée par des civils non-astronautes professionnels, sera ensuite tentée jeudi à 06H23 GMT à une orbite plus basse, selon SpaceX. Elle devrait être retransmise en direct.



Le vaisseau Dragon de SpaceX n'étant pas équipé de sas, l'équipage entier sera exposé au vide spatial une fois l'écoutille ouverte. Deux passagers resteront à bord, tandis que deux autres s'aventureront à tour de rôle à l'extérieur, durant environ 15 minutes chacun.



Tout en restant accrochés à la capsule, ils effectueront des mouvements pour tester les nouvelles combinaisons, développées pour résister à des températures extrêmes et équipées d'une caméra.



"On donnera un peu l'impression de danser", a expliqué Jared Isaacman.



"J'imagine qu'un jour, beaucoup de gens ou même des familles sautilleront sur la surface lunaire dans leurs combinaisons SpaceX", a-t-il ajouté. "C'est un immense honneur d'avoir la possibilité de les tester lors de ce vol."



Une trentaine d'expériences sont aussi prévues à bord, comme le test de lentilles de contact mesurant les changements de pression intra-oculaire.



Un test de communication laser est enfin programmé entre le vaisseau et les satellites Starlink de SpaceX.



- Entraînement intensif -



Les quatre aventuriers ont suivi un entraînement intensif depuis plus de deux ans: quelque 2.000 heures dans un simulateur, sessions en centrifugeuse (rotation rapide), plongée sous-marine, saut en parachute ou encore stage de survie en Equateur...



Patron de l'entreprise financière Shift4, Jared Isaacman s'est déjà rendu dans l'espace en 2021 à bord d'une autre mission orbitale de SpaceX qu'il avait affrétée, Inspiration4, la première à ne comporter aucun astronaute professionnel.



"Le fait que le secteur privé investisse des capitaux, accélérant ainsi le développement de l'espace commercial, est une très bonne chose", a-t-il argumenté en août.



Polaris Dawn inaugure le programme Polaris, annoncé en grande pompe il y a deux ans et demi et qui doit comporter trois missions au total.



Après une deuxième mission similaire à celle en cours, la troisième doit elle être le premier vol avec équipage de la méga-fusée Starship de SpaceX, actuellement en développement et destinée à des voyages vers la Lune et Mars.