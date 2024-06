Une mise sous pli au pied levé mais profitable

Tahiti, le 20 juin 2024 – Ce jeudi, au complexe sportif Boris-Léontieff de Arue, a eu lieu la mise sous pli des professions de foi et des bulletins de vote des prochaines élections législatives. Une organisation au pied levé pour le haut-commissariat mais qui a le mérite toutefois de profiter à certains acteurs locaux.



Le 9 juin dernier, l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président français Emmanuel Macron, provoquant ainsi de nouvelles élections législatives, a pris de court l'ensemble des partis politiques de métropole et du Fenua. Un branle-bas de combat pour ces derniers qui doivent désormais faire campagne dans des délais très courts. Sur le territoire, le challenge logistique est également de taille : “Dès le lendemain de l'annonce, notre premier réflexe a été d'appeler les imprimeurs pour nous assurer qu'ils étaient assez fournis en papier pour l'occasion”, témoigne Corinne Cury, directrice de la réglementation et des affaires juridiques au haut-commissariat. “Nous avons eu de la chance car ils avaient fait leur stock en prévision des élections européennes. Aujourd'hui, nous avons ce qu'il faut en papier, en enveloppes et autres. C'est un soulagement.”



Un contexte difficile que le haut-commissariat prend à bras-le-corps : “Nous sommes dans des délais qui sont raccourcis par rapport au cadre légal habituel et donc nous sommes évidemment extrêmement mobilisés pour que ce scrutin, qui est important pour la Polynésie et la France, puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. C'est important que tous les Polynésiens puissent faire entendre leur voix et puissent voter pour leurs députés”, explique Xavier Marotel, secrétaire général du haut-commissariat.



Des retombées économiques



Ce jeudi, au complexe sportif Boris-Léontieff de Arue, se déroulait donc la mise sous pli des professions de foi et des bulletins de vote. L'occasion de faire travailler la main-d'œuvre locale disponible : “Nous avons mobilisé 180 personnes inscrites au Sefi et à la recherche d'un emploi pour l'occasion”, assure Corinne Cury. “Ces personnes sont payées 20 francs par enveloppe, sachant qu'en tout, ce sont plus de 212 000 enveloppes qui seront faites d'ici ce soir ou demain midi.” Une fierté pour le haut-commissariat qui tient à ce que l'ensemble des prestations soient assurées par des acteurs locaux : “Toutes les impressions sont faites ici, sur le territoire. Pour la livraison dans les îles, nous travaillons avec les compagnies Air Tahiti, Air Archipels et Air Tetiaroa. Et lorsque certaines îles ne disposent pas d'aéroport, nous faisons appel aux pêcheurs pour assurer la livraison des enveloppes. En tout, ce type d'élection demande une enveloppe de 70 à 75 millions de francs qui, finalement, sont injectés directement dans la société polynésienne.”