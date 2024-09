Une mini-foire agricole à la Presqu’île

Tahiti, le 24 septembre 2024 – Horticulteurs, éleveurs, agriculteurs, artisans : la deuxième édition de l’exposition Ace Hotu Rau Tahiti Iti réunit une vingtaine d’acteurs du secteur primaire, à Faaone, jusqu’à dimanche.





Tandis que la foire agricole territoriale s’apprête à ouvrir ses portes à Punaauia, une vingtaine de représentants du secteur primaire sont réunis pour six jours à Faaone. À l’initiative d’une enseigne de bricolage et jardinage, la deuxième édition de l’opération Ace Hotu Rau Tahiti Iti a été inaugurée mardi matin, en présence de plusieurs élus locaux et d’un représentant du ministère de l’Agriculture.



La surface d’exposition a été revue à la hausse, tout comme le nombre d’exposants, originaires de Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva i Uta. “Cette année, nous avons plus d’artisans, dont l’association du centre d’accueil pour personnes handicapées de la Presqu’île. On a aussi pu faire venir un peu plus d’horticulteurs, des agriculteurs et quelques éleveurs. L’idée, c’est vraiment de mettre en avant les petits producteurs du grenier de Tahiti, qui n’ont pas forcément la possibilité d’aller exposer en ville”, explique Heiroa Tuahu, agent marketing chez Ace Taravao, qui affiche des promotions pour l’occasion. Trois points de restauration sont également proposés sur place.



Cette foire à petite échelle a le mérite d’animer le secteur. Les curieux se sont d’ailleurs pressés dès l’ouverture, avec les premiers achats à la clé. Plusieurs visites scolaires sont programmées, de même que la participation des élèves du CJA de Tautira, jeudi. L’objectif affiché est de reconduire l’événement chaque année, tout en essayant de l’enrichir.