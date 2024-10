Une “invitée de marque” au centre de danse André Tschan

Tahiti, le 23 octobre 2024 - Marine Peres, danseuse et chorégraphe de renom, arrive à Tahiti pour animer des master class, une création avec des élèves sélectionnés le jeune ballet ainsi qu’une conférence exclusive sur l’évolution de la danse. Une opportunité rare pour les amateurs, avec ou sans bagage technique et artistique.



“C’est une référence nationale !”, assure Éric Goalard du centre André Tschan à propos de son invitée Marine Peres. Il se réjouit de pouvoir l’accueillir deux semaines au Fenua. Elle a été l’une de ses professeures lorsqu’il passait son diplôme d’État en métropole il y a dix ans et se rappelle déjà l’avoir vue dans une “phase ascendante”.



Marine Peres est chorégraphe, cofondatrice et coordinatrice de la compagnie de danse professionnelle La Marche, mais aussi directrice pédagogique et artistique de l’espace chorégraphique Mouv'art. Formée en danse classique, au conservatoire de St-Paul et au centre Chorégraphique Chantal Brown, à La Réunion, elle poursuit sa formation en jazz, au conservatoire de Montpellier, où elle obtient son diplôme d’État de professeure de jazz, sous la tutelle du prestigieux Thierry Boyer.



“Elle propose quelque chose d’hybride”



Si elle a été formée à la danse jazz, Éric Goalard précise : “Je dirais qu’elle propose quelque chose d’hybride. Disons qu’elle a l’énergie du jazz, sa rythmicité, mais un ancrage contemporain.” Elle a quelque chose de “non-conventionnel”. Selon lui, elle “pousse la capacité physique des danseurs”. Pour les amateurs au Fenua “c’est une belle opportunité d’aller à sa rencontre.”



La chorégraphe proposera une conférence sur l’évolution de la danse ce vendredi. Elle apportera un éclairage sur les grandes évolutions stylistiques des dernières décennies, la réinvention constante de la danse contemporaine et l'impact des échanges culturels sur les techniques chorégraphiques.



Puis, elle animera des master class pour les niveaux débutants les 26 et 27 puis pour les avancés du 28 octobre au 1er novembre “pour que tout le monde puisse avoir un moment avec elle”. Une sélection de danseurs du jeune ballet pourra ensuite profiter d’un session création de 25 heures. Une représentation est prévue à l’issue.



Une compagnie qui mêle les influences

La compagnie La Marche incarne sa volonté de repousser les frontières de la danse en mêlant des influences variées, allant du jazz contemporain aux techniques urbaines. Elle se distingue par des créations qui explorent le mouvement chorégraphique et l’expression corporelle, en mettant l'accent sur l’interaction entre le corps et l’espace. La compagnie contribue également à la diffusion de la danse contemporain en France et à l’international.



