Une grippe d'une rare intensité aux portes de la Polynésie

Tahiti, le 15 janvier 2025 - La Direction de la santé rappelle à la population locale, et notamment aux plus vulnérables, que la vaccination contre la grippe a débuté le 12 novembre 2024 et se poursuit jusqu'au 30 avril 2025. Un rappel qui survient alors qu'en ce début d'année, une grippe particulièrement sévère a déjà frappé la France et l'Europe.



Au 10 janvier, en métropole, 87 hôpitaux ont activé leur plan blanc afin de gérer l'afflux de patients. Selon les données, un quart des passages aux urgences pour des symptômes grippaux aboutissent à une hospitalisation. Une réalité qui inquiète les autorités sanitaires de l'État. Selon l'agence nationale Santé publique France, la flambée de cette épidémie réside dans le fait que trois souches du virus circulent actuellement en simultané : les souches A (H1N1), A (H3N2) et B (Victoria). Une combinaison qui augmente le risque de complications, notamment chez les personnes vulnérables. Raison pour laquelle la Direction de la santé recommande vivement une vaccination pour les personnes fragiles telles que les personnes âgées de plus de 60 ans, les femmes enceintes, les personnes en longue maladie et celles en situation d'obésité, mais également pour les professionnels de santé et les personnels navigants (aérien ou maritime). Pour rappel, en 2024, la grippe a provoqué onze décès au Fenua, pour 259 hospitalisations.