Une formation de préparation au TOEIC® prévue en février 2019

PAPEETE, le 18 décembre 2018 -Le test TOEIC® Listening and Reading est la référence de l'évaluation des compétences de compréhension écrite et orale en langue anglaise utilisée pour évaluer le niveau de compétence de l’utilisateur dans le domaine professionnel. Chaque année, 6 millions de candidats sont recensés.Ce test est utilisé pour déterminer le niveau de l’utilisateur dans le domaine professionnel, il est très fréquemment requis par les écoles et universités du monde entier, mais également par les employeurs.Proposée par le service de la formation continue universitaire, une formation débutera en février pour préparer les inscrits au passage du test.La préparation au TOEIC® Listening and reading est une formation de 30 heures à raison de 2h30 hebdomadaires ouverte à la demande pour un minimum de 10 inscrits. Les cours seront dispensés à partir du 7 février tous le jeudi de 17 heures à 19h30.Pour en savoir rendez-vous sur le site internet de l'université.