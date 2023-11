Une fête pour “célébrer la nature”

Tahiti, le 19 novembre 2023 - Ce samedi, la Fédération des associations polynésiennes de l ’ environnement (Fape) a organisé la troisième édition de ses Trophées du fenua durable. Cette cérémonie a pour objectif de récompenser les initiatives – associatives, publiques ou privées – en faveur de l ’ environnement.



C’était la fête à la brasserie Hoa, ce samedi. En effet, la Fédération des associations polynésiennes de l ’ environnement (Fape) a organisé la soirée annuelle de remise des Trophées du fenua durable. En effet, pour la troisième année consécutive, la Fape a mis en évidence cinquante initiatives en faveur de l ’ environnement, dans quatre thématiques bien définies : biodiversité, climat, économie circulaire et culture/éducation. “Ces initiatives sont autant dues à des associations que des entreprises privées ou des institutions publiques”, nous détaille Kahaia Robert, coordinatrice de la Fape en charge de l’événement. “Ce sont des solutions concrètes”, poursuit-elle, avant que les prix ne soient remis. “Il y a par exemple Ma ’ a dans le bocal, qui est une épicerie ambulante qui vend en vrac, pour éviter les déchets.”





Ainsi, ce samedi, la soirée était donc à la fête et aux célébrations. Quatre trophées ont été remis, dans les quatre catégories présentées. “Les initiatives choisies l ’ ont été par un jury d ’ une soixantaine de personnes”, explique Kahaia Robert. “Ensuite, on remet une cinquième récompense, celle du prix du public, qui récompense la solution qui a été la plus likée sur les réseaux sociaux.”





À noter que les cinquante initiatives sont compilées dans un magazine, Nos solutions durables, qui est disponible en grandes surfaces et dans certaines librairies.



Et les vainqueurs sont…



Au terme de la soirée, les cinq récompenses ont donc été distribuées. Pour la catégorie Biodiversité, c ’ est l ’ association Tama no te Tairoto et son réseau science participative pour comprendre un phénomène de ponte synchronisée du corail Porites rus, qui a raflé la mise. Pour le trophée Climat, c ’ est la société Projet Coco et son projet d'habitat en chaux et fibre de coco qui a été récompensée. Viennent ensuite l ’ association Ma ’ a dans le bocal dans la catégorie Économie circulaire et la société ASAE Conseil avec son village de l ’ alimentation et de l ’ innovation pour le trophée Culture/Éducation. Le prix du public a lui été remis à l ’ association Tāta ’ i.



Rendez-vous donc l ’ année prochaine pour les quatrièmes Trophées du fenua durable. “On a déjà mis en avant 150 projets dans les trois dernières éditions, on espère qu ’ on continuera à en trouver de nouveaux chaque année. Mais je n ’ en doute pas”, conclut Kahaia Robert.