Une fête de la science sur les "Océan de savoirs"

Tahiti, le 17 septembre 2024 – La fête de la science se déroulera du 4 au 18 octobre au Fenua. Cette année, le thème sera "Océan de savoirs". L'association de protection des tortues en Polynésie française, Te mana o te moana sera quant à elle aux manettes de ces deux semaines d'évènements.



La science sera à l'honneur du 4 au 18 octobre. L'édition 2024, placée sous le thème "Océan de savoirs", sera coordonnée par l'association de protection des tortues en Polynésie française, Te mana o te moana. Pendant ces deux semaines, une multitude d'activités seront proposées pour "célébrer la science en la présentant au grand public de manière ludique, pédagogique et interactive, animée par les acteurs scientifiques eux-mêmes, qu'ils soient chercheurs, enseignants ou acteurs économiques locaux".



Pour rappel, la Fête de la Science, créée en 1991, est pilotée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en collaboration avec la Délégation à la Recherche de la Polynésie française.



L'inauguration de cet événement se déroulera le vendredi 4 octobre à 8 heures à l'Assemblée de Polynésie française. Cette journée marquera également le lancement du "Va’a des Sciences" (anciennement Village des Sciences), avec au programme 25 stands animés par des acteurs scientifiques et la visite attendue de plus de 600 élèves.