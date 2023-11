Une femme enceinte évasanée à Hao

Tahiti, le 7 novembre 2023 - Dans la nuit du 30 au 31 octobre, l’alerte de la flottille 25F a été déclenchée pour une évacuation sanitaire. Une femme enceinte de sept mois a dû être évacuée en urgence depuis Hao, pour être prise en charge sur l’île de Tahiti.



Vers 3h45 du matin, l’alerte était déclenchée et l’équipage de la 25F a préparé sa mission en configurant l’avion pour recevoir la patiente, en installant entre autres tout le matériel médical nécessaire ainsi que le personnel de santé composé d’un médecin et d’un infirmier. À 5h50, le Falcon 200 Gardian décollait de Tahiti vers Hao et revenait à Tahiti à 9h09. La patiente a pu être rapidement prise en charge par le Samu pour le transfert vers l’hôpital.