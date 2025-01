Une dernière course pour la Saint-Sylvestre

Tahiti, le 2 janvier 2025 - Mardi 31 décembre avait lieu la dernière course de l’année. Organisée par l’AS Tefana athlétisme, cette course à pied de 4,5 km a permis aux amoureux du running de partager un dernier moment ensemble. Malgré la chaleur, les 182 participants ont tout donné avant de fêter la fin d’année en famille ou entre amis. Au classement scratch, c’est Guénaël Oliviero qui remporte la course en 14’31’’ chez les garçons. Chez les filles, c’est la championne en titre du semi-marathon, Louise Grosgogeat, qui boucle le tour en 17’08’’.



Un esprit de fête régnait mardi au départ de la course de la Nike Saint-Sylvestre, organisée par l’AS Tefana en partenariat avec la Fédération tahitienne d’athlétisme et le magasin Vaima Sport. À quelques heures du réveillon du Nouvel An, certains étaient venus commencer la fête, mais pas que. “Il y a de tout sur cette course : des coureurs venus partager un dernier effort physique en famille ou entre amis, mais aussi d’autres qui veulent se tester sur un format différent”, déclarait Virginie Charles, la présidente de l’AS Tefana section athlétisme.



Cette boucle de 4,5 km, au départ de la mairie de Faa’a et avec un demi-tour au rond-point de Heiri, était un format court où la vitesse primait sur l’endurance. “C’était une course basée sur la vitesse. Je cours souvent ici, j’avais repéré le parcours et je savais à quel endroit attaquer. Il y avait beaucoup de coureurs sur le plat, et moi, ma spécialité, c’est plutôt le trail. Je savais donc qu’il fallait attaquer sur la montée de l’aéroport. Ils sont tous allés boire, et moi, j’ai placé mon attaque et sprinté jusqu’à la fin”, a détaillé, exténué, Guénaël Oliviero, présent depuis quelques mois sur le Fenua pour s’entraîner avec des athlètes locaux dans la chaleur de l’île.



Récemment vainqueur de la Air Tahiti Nui Urban Race début décembre sur la même distance et de la Corrida de Faa’a quelques jours plus tard, il ajoutait : “Ça a été un véritable plaisir et un honneur de m’entraîner avec des coureurs d’ici et de participer à toutes ces courses. Je vais repartir le cœur rempli de reconnaissance et la tête pleine de souvenirs, car j’ai vraiment travaillé avec des personnes qui ont un super niveau. Il me reste une dernière course avant de partir. Ça sera difficile, car j’ai créé de très belles amitiés, et je serai toujours reconnaissant de l’accueil que j’ai reçu”, confiait-il, ému.



“On sent un engouement pour cette date”



Côté féminin, c’est un nom bien connu qui s’impose lors de la course de la Saint-Sylvestre. Tout fraîchement auréolée de son titre de championne de Polynésie du semi-marathon, Louise Grosgogeat, toujours aussi souriante malgré la fatigue, était ravie d’avoir participé à cet événement. “C’était très sympa de participer à cette course. Il y avait une super ambiance, et ça fait du bien de courir sur ce genre de format, surtout pour moi qui cours plutôt sur des longues distances. J’ai vraiment pris cette course avec sérieux et j’ai tout donné. Ça a été dur avec la chaleur, et malgré le côté festif, je voulais la faire sérieusement. Je me prépare pour le semi-marathon de Moorea, donc je vais profiter de la soirée, mais je vais vite me remettre au travail”, expliquait la championne.



Malgré la date, cette course prend de l’ampleur chaque année et les participants sont de plus en plus nombreux, pour le plus grand bonheur de Virginie Charles : “Vu le nombre de courses qui s’enchaînent en fin d’année, on avait peur qu’il y ait moins de monde que l’année dernière, mais on est très contents, car chaque année, nous avons de plus en plus de participants. On sent un engouement pour cette date, donc nous allons la maintenir”, pour le plus grand bonheur de tous.











