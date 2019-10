Une délégation tahitienne au Tour de Nouvelle-Calédonie

PAPEETE, le 15 octobre 2019 - Le Tour de Nouvelle-Calédonie débutera jeudi. La sélection de Tahiti est sur place, prête à défendre les couleurs de la Polynésie française.



Une délégation tahitienne est en Nouvelle-Calédonie depuis ce week-end dans le but de participer au "Tour Air France de Nouvelle-Calédonie".



La sélection de Tahiti est composée de Manarii Laurent, Karihi Endeler, Raimana Mataoa et Nuumoe Lintz. Kylie Vernaudon participera à ce Tour de Nouvelle-Calédonie dans la catégorie féminine. L’événement cycliste de l’année pour la Nouvelle-Calédonie débutera à Maré, sur un parcours de 700 kilomètres à travers le pays. Les étapes phare de ce Tour sont : Maré, La Foa-Bourail, Koné-Gomen, l’aller-retour Koumac-Ouégoa, Touho-Cap Bocage, la course contre la montre à Deva, la descente de la côte ouest et les trois étapes dans le Grand Nouméa.



La 49e édition de cette course cycliste débutera jeudi pour les hommes, le Tour féminin débutera dimanche.