Une dégradation du temps sur les prochaines 48h

Tahiti le 10 octobre 2024. MétéoFrance a publié un communiqué sur les réseaux sociaux expliquant redouter une dégradation du temps dans les prochains jours, impactant les Tuamotu et une partie du Nord des Australes.

"On s’attend à une dégradation du temps ce week-end, qui devrait impacter les Tuamotu et une partie du Nord des Australes", indique MétéoFrance.

"Les différents modèles numériques, convergent vers un même scénario, avec une amorce d’un creusement d’un minimum dans le courant de la journée de vendredi. Ainsi, il devrait se former aux alentours de Hereherehtue, se renforçant davantage samedi, en s’étirant vers Raivavae et Rapa. Sur ces régions, le vent se renforce en devenant assez fort à fort, soufflant par rafales autour des 80/90 kilomètres/heures ( feston rouge en pointillé).



Causé par l’action du vent, une mer du vent se lève pour donner des creux de 3 mètres voire 4 mètres (feston bleu). (averses et grains orageux), s’enroule autour du minimum, et s’étire jusque vers le Nord-Ouest des Tuamotu ( feston vert et gris). Côté ciel, la grisaille(averses et grains orageux), s’enroule autour du minimum, et s’étire jusque vers le Nord-Ouest des Tuamotu ( feston vert et gris).

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 10 Octobre 2024 à 16:07 | Lu 1190 fois