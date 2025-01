Une course des rois pour commencer l’année

Tahiti, le 6 janvier 2025 - Retour à la compétition sportive en ce début d’année 2025 avec un swim and run, une course en binôme mêlant natation et course à pied. Organisée par le tout nouveau club Varua Swimrun, cette épreuve ravira les athlètes en quête de nouveaux défis. Pour sa première édition, elle se tiendra dimanche 12 janvier à Tautira.



Fini la trêve des confiseurs, place à la reprise pour les amateurs de course à pied et de natation. Le premier événement de l’année, qui se tiendra le 12 janvier à Tautira, marque également le lancement d’une toute nouvelle compétition inaugurant la saison sportive 2025. Organisée par le Varua Swimrun, une jeune association sportive, cette initiative vise à développer la pratique du swim and run, parfaitement adaptée à notre archipel. “Nous avons créé cette association pour promouvoir le swim and run, mais aussi mettre en valeur notre Fenua. Nous disposons d’atouts que nous ne valorisons pas assez. Nous nous sommes dit qu’à travers le sport, nous pourrions faire découvrir des lieux uniques et dynamiser des sites encore méconnus. Entre terre et mer, nous avons un terrain de jeu inestimable qui correspond parfaitement à cette discipline”, explique Vaitiare Ly Wing, présidente du club fondé en février 2024.



Et quoi de mieux que le site de Tautira pour donner le coup d’envoi de ce beau projet ? “Organiser cette course en si peu de temps n’a pas été facile. Depuis la création du club, nous avions envie de lancer notre propre course. L’opportunité de l’organiser début janvier 2025 semblait un défi ambitieux, mais nous aimons les challenges, et nous savions que nous en étions capables”, confie-t-elle.



Deux parcours pour satisfaire tout le monde



Le jour J approche : c’est au complexe sportif de Tautira que le départ des deux courses sera donné dimanche matin. Licenciés et non licenciés, femmes et hommes, âgés de 16 ans ou plus en 2024, pourront participer au parcours S, tandis que ceux âgés de 18 ans ou plus en 2024 s’affronteront sur le parcours M. Les deux tracés se dérouleront sur le même site, mais proposeront des distances et des dénivelés différents.



La course est segmentée en plusieurs sections : pour le parcours S, les participants devront nager un total de 1 640 mètres (en deux sections de 800 m et 840 m) et courir 6,3 km (en trois parties de 1,7 km, 1,6 km et 3 km) pour un dénivelé positif de 200 mètres.



Le parcours M, réservé aux athlètes entraînés et en excellente condition physique, inclut 2 740 mètres de natation (en trois sections de 800 m, 1,1 km et 840 m) et 10,7 km de course à pied (en quatre parties de 1,7 km, 2,4 km, 1,6 km et 5 km) pour un dénivelé positif de 400 mètres.



Cette épreuve s’annonce particulièrement exigeante pour les binômes inscrits, car un swim and run se déroule en duo. “Les participants enchaînent les sections de course et de natation jusqu’à l’arrivée. Ils doivent respecter une distance maximale entre eux pour ne pas se séparer, que ce soit en mer ou sur terre. Ils ont également l’obligation de franchir ensemble un point de contrôle dans un temps maximal. S’ils n’y parviennent pas, ils sont disqualifiés”, précise Vaitiare Ly Wing.



Le règlement, élaboré sur mesure par la Fédération tahitienne de triathlon, partenaire de l’événement, autorise des équipes masculines, féminines ou mixtes. Les binômes seront récompensés au classement scratch.



Avec plus de 180 participants attendus, cette toute nouvelle course s’annonce prometteuse et pourrait rapidement s’inscrire au calendrier des grands événements sportifs de Polynésie. En attendant les futurs projets du club Varua Swimrun, ce premier rendez-vous dévoilera le Fenua sous un jour inédit.



Rédigé par Manu Rodor le Lundi 6 Janvier 2025 à 16:38 | Lu 390 fois