Une course de vélo pour prévenir le suicide

Avec le soutien de l'AS Pirae Cyclisme et la Ville de Pirae, l’association SOS Suicide organise le dimanche 8 septembre 2019 la rando cyclo SOS Suicide - Tour de l'île de Tahiti.



L'Association tahitienne SOS Suicide participe chaque année au mouvement international "Cycle Around the Globe" à l'occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide du 10 septembre. Le concept est de parcourir le maximum de kilomètres à vélo.



Cet événement cycliste annuel rassemble les populations du monde entier dans le but de soutenir les professionnels, les bénévoles, les personnes en souffrance ainsi que leurs proches. Les kilomètres parcourus par les cyclistes locaux viendront s'ajouter à ceux effectués par les autres pays. Infos au 87 79 07 87 ou 87 74 80 48.



L'Association SOS Suicide assure toute l'année à Tahiti la gestion de crise suicidaire par l'écoute et l'accompagnement thérapeutique pour éviter les passages à l'acte et les récidives suicidaires. Numéro vert SOS Suicide : 444 767