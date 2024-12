Une course à pied pour bien finir l’année

Tahiti le 26 décembre 2024 - Mardi 31 décembre, l’AS Tefana organise, en collaboration avec la Fédération d’athlétisme de Polynésie française, la dernière course de l’année. Présente depuis huit ans, la Nike Saint-Sylvestre permet aux amoureux du bitume d’arpenter la route une dernière fois de l’année. Une très belle initiative qui tombe au meilleur des moments, avant d’entamer le réveillon du Nouvel An.



À l’aube de la nouvelle année, au moment de se retrouver en famille ou entre amis et de passer un long moment autour d’une table pour profiter du bon repas de la Saint-Sylvestre, quoi de mieux que d’aller écumer quelques kilomètres en compagnie d’amoureux de la course à pied ? C’est ce que nous propose l’AS Tefena athlétisme depuis huit ans. Cet événement grandissant rassemble un grand nombre de participants, tous âges confondus. Car ce parcours de 4,5 km est accessible à tout le monde, pour que ce moment puisse être partagé par tous et toutes. “Il y a plusieurs années, la Fédération d’athlétisme de la Polynésie française organisait sur Papeete une course le 31 décembre. Puis elle s’est arrêtée. Quand, il y a huit ans, le magasin Vaima Sport m’a sollicitée pour organiser une course avec eux, j’ai tout de suite pensé à cette date. C’était en novembre et en un mois, on a tout organisé pour que la course soit prête le jour j. Cette année, c’est la huitième édition et on a de plus en plus de monde”, nous racontait Françoise Aubry, la vice-présidence de l’AS Tefana athlétisme qui, avant de transmettre le témoin à la nouvelle présidente Virginie Charles en février 2023, avait rempli cette fonction pendant plus de vingt ans.



Le 31 décembre est une date originale, mais qui tombe sous le sens tant cette période manque cruellement de défis sportifs avec pourtant beaucoup de demande. “C’est vrai qu’il faut préparer le ma’a, mais la course est courte et le départ se fera à 16 h 30. En discutant avec beaucoup de personnes, on s’est rendu compte qu’il y avait de la demande pour cette période de l’année. On s’est dit que ce format de course était adapté à cette date pour permettre à un maximum de monde, des minimes (enfants nés en 2010 et 2011) jusqu’aux masters 5 (personnes nées en 1950 et avant), de participer tout en profitant de la soirée du réveillon.”



De nombreux participants attendus



Au départ du portail de la mairie de Faa’a, les coureurs et les coureuses arpenteront la RT1 Aratia Nelson Mandela direction l’aéroport pour faire demi-tour au rond-point de Heiri, puis retourneront vers le point de départ. Un seul poste de ravitaillement pendant la course est prévu face à la sortie de la BA 190. Au départ et à l’arrivée, des fruits et des boissons seront proposés grâce à l’investissement sans faille des partenaires, pour le plus grand plaisir de Françoise Aubry : “Grâce à nos fidèles partenaires, la course est copieusement dotée. En boissons mais aussi en lots. Nos partenaires nous aident aussi à réceptionner les candidatures, même si elles se font de plus en plus sur internet, ça permet à tout le monde de choisir son mode d’inscription.” Des inscriptions qui se poursuivront jusqu’au dernier moment puisque les personnes désirant participer à la course pourront postuler jusqu’à un quart d’heure avant le départ. “Nous voulons permettre une accessibilité à la course plus facile pour que nous ayons un maximum de coureurs.”



L’année dernière, plus de cent personnes avaient défié la Nike Saint-Sylvestre et cette année, beaucoup plus de monde est attendu devant la mairie de Faa’a. Signe que malgré les belles festivités qui s’annoncent durant la soirée, cela n’empêche pas, bien au contraire, un petit défi sportif en guise d’apéritif.



Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 26 Décembre 2024 à 16:56 | Lu 452 fois