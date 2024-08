Une conférence sur le savoir des femmes marquisiennes en matière de plantes médicinales

Tahiti, le 27 août 2024 – Ce jeudi, dans l'amphithéâtre du Criobe, Sarah Vaki et Jean-François Butaud présenteront une conférence sur les plantes médicinales.



Une conférence sera donnée à Moorea, ce jeudi 29 août à 17h30, dans l'amphithéâtre du Criobe, par Sarah Vaki et Jean-François Butaud, sur le thème "Aux îles Marquises : le soin par les plantes". Cette conférence est organisée dans le cadre du projet "De la Mère à la Terre", consacré aux savoirs écologiques détenus par les femmes en Outre-mer. Elle portera sur les connaissances des plantes médicinales aux îles Marquises, savoirs encore préservés par quelques femmes. "À Fatu’Iva, Sarah Vaki les collecte depuis des décennies afin de les transmettre aux femmes et à tous ceux qui estiment que cette médecine intégrative a toute sa place dans le système de santé, à l’image du Centre Hospitalier de Papeete, qui fait appel à des tradi-praticiennes."