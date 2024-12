Une collecte solidaire pour illuminer Noël à Mahina

Tahiti, le 14 décembre 2024 - L'association Tīa'i Fenua a organisé, ce samedi à Mahina, des ateliers collaboratifs de réparation de jouets. Après une grande collecte dans les écoles de la commune, les 60 bénévoles, parmi lesquels des membres des associations Nana Sac Plastique et Tātā’i (collectif de réparation), ont trié, nettoyé et parfois réparé tous les jouets collectés. Ces derniers seront distribués lors d'une journée festive orchestrée par la commune, au bénéfice des enfants des familles les plus démunies. Un geste solidaire qui promet d'illuminer les fêtes.



« C’est la cinquième année que nous organisons ces collectes de jouets, et nous constatons que de plus en plus de personnes se mobilisent. Nous collectons toujours davantage de jouets. Il y a une véritable solidarité », confie Moea Pereyre, fondatrice de l’association Tīa'i Fenua. Ce samedi, dans les locaux de la ressourcerie de Mahina, une soixantaine de bénévoles s'affairaient avec énergie pour donner une nouvelle vie à des jouets destinés aux enfants des quartiers défavorisés de la commune.



Un mois de mobilisation pour des sourires d’enfants



Depuis un mois, l’association a organisé une collecte de jouets dans les établissements scolaires de Mahina, bénéficiant du soutien précieux de la commune mais aussi d’entreprises partenaires. « Certaines sociétés ont mis en place des collectes internes auprès de leurs salariés. Nous les remercions chaleureusement », ajoute Moea. À cette initiative collective s’est ajoutée la générosité spontanée de nombreux habitants, venus déposer des jouets, ce samedi, à la ressourcerie.

Au-delà du recyclage et de la valorisation des objets inutilisés, l’objectif est avant tout d’apporter la magie de Noël aux enfants issus des familles les plus modestes. « En 2020, nous avions distribué 120 jouets pour les enfants de Faa’a. En 2021, c’était 400 pour les sans-abri et les enfants de Papara. En 2022 et 2023, nous avons atteint respectivement 600 et 800 jouets collectés », rappelle Moea Pereyre. Ce samedi, bien qu’il soit encore difficile de donner un chiffre précis, l’association estime avoir collecté plus d’une tonne de jouets.



Un processus bien huilé pour une seconde vie



Chaque jouet collecté passe par un circuit rigoureusement organisé. Dans une salle, une équipe se charge du tri et du nettoyage. Dans une autre, les bénévoles de l’association Tātā’i, un collectif de Repar’Acteurs, venus en renfort, réparent les jouets abîmés ou défectueux. « Ils sont habitués à réparer tout ce qui est électronique », précise l’organisatrice.



Une fois remis en état, les jouets sont soigneusement regroupés en kits, adaptés aux tranches d’âge des enfants. Le collectif Nana Sac Plastique, engagé dans la réduction des déchets, confectionne des sacs en tissu réutilisables pour emballer ces cadeaux. « Ces sacs ont été spécialement cousus pour cette opération et pourront servir à d’autres usages par la suite », explique Moea.



Une distribution magique orchestrée par le Père Noël



La distribution des jouets, prévue dans les jours à venir, sera orchestrée par la mairie, qui a identifié en amont les familles les plus nécessiteuses. Une grande journée festive sera organisée, avec la présence du Père Noël en personne pour remettre les cadeaux aux enfants.

Grâce à l’élan solidaire de la commune, des entreprises et des bénévoles, l’association Tīa'i Fenua continue d’illuminer les fêtes de Noël pour les plus démunis. Un bel exemple de générosité et de mobilisation collective.





Rédigé par Thibault Segalard le Samedi 14 Décembre 2024 à 13:52 | Lu 253 fois