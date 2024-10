Une centaine de réfugiés rohingyas secourus au large de l'Indonésie

Banda Aceh, Indonésie | AFP | vendredi 24/10/2024 - Plus de 150 réfugiés rohingyas, parmi lesquels des enfants, ont été secourus après plusieurs jours passés au large de l'Indonésie, a indiqué l'agence de l'ONU pour les réfugiés vendredi.



Le navire, qui comptait 152 personnes à bord, avait jeté l'ancre à 1,6 kilomètre de la côte, dans le sud de la province septentrionale d'Aceh, en attente d'une décision des autorités quant à une éventuelle entrée en Indonésie.



Les passagers ont finalement été secourus jeudi après-midi, a déclaré vendredi à l'AFP Faisal Rahman, représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).



"Le HCR voudrait remercier les autorités et les communautés locales pour leur esprit humanitaire et leurs efforts salvateurs, ainsi que pour les autorisations de débarquement données à quelque 152 réfugiés", a-t-il ajouté.



"Beaucoup de ceux présents sur le bateau étaient des femmes et des enfants vulnérables, victimes de la traite d'êtres humains", a expliqué Faisal Rahman, précisant que le HCR et d'autres organisations humanitaires venaient désormais en aide à ces rescapés.



Les Rohingyas, majoritairement musulmans, sont persécutés en Birmanie et des milliers d'entre eux risquent leur vie chaque année dans de longues et dangereuses traversées en mer pour tenter d'atteindre la Malaisie ou l'Indonésie.



Un autre groupe de plus de 140 réfugiés rohingyas ont pu gagner l'Indonésie jeudi, dans le nord de Sumatra.



Les arrivées de réfugiés rohingyas sont habituellement plus nombreuses en Indonésie lorsque les conditions météorologiques en mer deviennent plus clémentes, à l'image de ces dernières semaines.



L'Indonésie n'est pas signataire de la convention de l'ONU sur les réfugiés et affirme ne pas pouvoir être contrainte d'admettre sur son territoire des réfugiés de Birmanie. Elle a appelé ses voisins à les prendre également en charge.