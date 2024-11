Une campagne de lutte contre la filariose à Moorea

Tahiti, le 14 novembre 2024 – En collaboration avec l’OMS, la Direction de la santé va lancer une nouvelle campagne de lutte contre la filariose, une maladie parasitaire transmise par les moustiques et dont des cas commencent à apparaitre régulièrement sur l’île sœur. Cette opération massive se déroulera du 18 au 30 novembre.



En Polynésie française, la lutte contre la filariose a marqué des avancées notables ces dernières années, aboutissant à un taux de prévalence inférieur à 1% sur la quasi-totalité du Fenua. Ce résultat est, selon un communiqué de la présidence, le fruit d’une décennie d’efforts concertés pour éradiquer cette maladie parasitaire en distribuant en masse le traitement contre cette maladie. Cependant, petit à petit, la maladie commence à réapparaitre, en particulier sur l'ile sœur. "Malgré ce bilan positif, des enquêtes récentes ont montré une résurgence de cas de filariose" averti le Pays.



C’est dans ce contexte que la Direction de la santé, en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), relance une campagne de traitement de masse sur Moorea. Objectif affiché : éliminer totalement la filariose de l'ile et protéger ses habitants grâce à la POD (prise observée directe), une "méthode qui assure une prise immédiate des médicaments sous la supervision des professionnels de santé". Cette campagne se déroulera du 18 au 30 novembre 2024 et vise à toucher entre 18 000 et 22 000 personnes, englobant tant les résidents que les visiteurs réguliers venus de Tahiti.



Afin de garantir un accès facilité à ce traitement, la mobilisation sera générale sur l’île. Douze points fixes seront installés à proximité des commerces de Moorea, où agents de santé, associations et bénévoles seront déployés pour sensibiliser et traiter la population. De plus, la campagne investira les ferrys, les écoles, les domiciles des patients grâce à l’intervention des infirmiers libéraux, et même les lieux de culte pour assurer une large distribution des médicaments antiparasitaires. "La réussite de cette campagne repose essentiellement sur la participation de chaque habitant !" rappelle une dernière dois le Pays dans un communiqué.



Comprendre la filariose La filariose est une maladie provoquée par un ver, transmis à l’homme par les piqûres de moustiques et qui se loge dans les vaisseaux lymphatiques et les ganglions. Ce parasite ralentit la circulation lymphatique et peut engendrer un lymphœdème ou éléphantiasis, un gonflement douloureux des membres, invalidant les malades.



Outre son efficacité contre la filariose, le traitement proposé par les équipes de la Direction de la Santé, associations et bénévoles, est une combinaison de trois antiparasitaires (ivermectine, albendazole et notezine). Il agit également contre d’autres parasites courants, comme les vers intestinaux, les agents de la gale et les poux de tête, renforçant ainsi la santé globale de la population.

Rédigé par Thibault Segalard le Jeudi 14 Novembre 2024 à 09:55 | Lu 200 fois